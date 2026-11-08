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國安基金2000億不夠！阮清華喊擴至1兆元 股民憂外資提款

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傳Anthropic斥資逾千億元採購發電機 供電AI資料中心

中央社／ 舊金山8日綜合外電報導

英國「金融時報」報導，美國人工智慧（AI）公司Anthropic已敲定一項價值34億美元（約新台幣1114億元）協議用於採購發電機，為AI資料中心供電

金融時報（Financial Times）引述知情人士披露，Anthropic 9月底向德州發電設備供應商OnePWRSolutions取得發電量合計1.7 GW（gigawatt，百萬瓩）的重型發電機採購承諾。

Anthropic並未收購該公司，這家供應商也沒有任何員工轉移至Anthropic。這筆交易還包含安裝發電機所需的工程與施工能力。

路透社無法立即核實這篇報導。Anthropic和OnePWR均暫未回覆媒體置評請求。

外界目前對Anthropic旗下Claude系列AI模型的需求強勁，使該公司設法積極獲取額外算力與電力產能。

路透社9月報導，Anthropic預計未來10年投入逾5000億美元，用於建置AI基礎設施。

發電機 Anthropic 供電

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