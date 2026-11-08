傳Anthropic斥資逾千億元採購發電機 供電AI資料中心

美國民主黨在這次期中選舉大勝，掀起「藍色海嘯」，引爆AI概念股賣壓，主要是民主黨的立場讓投資人擔心，資料中心建設和AI產業的大好前景將受阻。但從民主黨內一位大老級人物的投資組合來看，市場會不會是反應過度？

2026-11-08 22:51