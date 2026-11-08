聽新聞
0:00 / 0:00
傳Anthropic斥資逾千億元採購發電機 供電AI資料中心
英國「金融時報」報導，美國人工智慧（AI）公司Anthropic已敲定一項價值34億美元（約新台幣1114億元）協議用於採購發電機，為AI資料中心供電。
金融時報（Financial Times）引述知情人士披露，Anthropic 9月底向德州發電設備供應商OnePWRSolutions取得發電量合計1.7 GW（gigawatt，百萬瓩）的重型發電機採購承諾。
Anthropic並未收購該公司，這家供應商也沒有任何員工轉移至Anthropic。這筆交易還包含安裝發電機所需的工程與施工能力。
路透社無法立即核實這篇報導。Anthropic和OnePWR均暫未回覆媒體置評請求。
外界目前對Anthropic旗下Claude系列AI模型的需求強勁，使該公司設法積極獲取額外算力與電力產能。
路透社9月報導，Anthropic預計未來10年投入逾5000億美元，用於建置AI基礎設施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。