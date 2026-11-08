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沙烏地阿美位於利雅德大樓遭飛彈碎片擊中受損 未傳傷亡

中央社／ 利雅德8日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯能源部表示，國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位於首都利雅德的行政大樓今天遭到掉落的飛彈碎片擊中而小幅受損，但未傳出人員傷亡。路透社
沙烏地阿拉伯能源部表示，國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位於首都利雅德的行政大樓今天遭到掉落的飛彈碎片擊中而小幅受損，但未傳出人員傷亡。路透社

沙烏地阿拉伯能源部表示，國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位於首都利雅德的行政大樓今天遭到掉落的飛彈碎片擊中而小幅受損，但未傳出人員傷亡。

路透社報導，沙烏地阿拉伯帶頭對抗葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的聯軍今天稍早表示，他們已攔截親伊朗的青年運動朝利雅德發射的2枚飛彈。

1名路透社的目擊者說，利雅德今天傳出數聲巨響，其後見到阿美石油公司塔（Aramco Tower）有數個樓層的窗戶炸裂。這棟大樓是利雅德的阿布杜拉國王金融區（King Abdullah Financial District）最高樓之一。

事發前不久沙烏地阿拉伯民防總局（Saudi Civil Defense）才對當地發布攻擊警報，稍晚宣布解除。其後以沙烏地為首的聯軍表示，他們已在利雅德和沙烏地南部攔截摧毀2枚巡弋飛彈。

沙烏地民防局今天稍早還曾對境內的東部省（Eastern Province）多地發布警報，包括阿美石油公司總部所在地達蘭市（Dhahran）。

沙烏地阿拉伯蘊藏的石油與天然氣大多在東部省，而阿美石油公司總部10月已曾在1場攻擊中大範圍受損。

青年運動掌控的衛生部昨天表示，沙烏地阿拉伯空襲葉門首都沙那（Sanaa）附近地區，造成至少33人死亡。沙烏地當局則稱，已對這起事件展開調查。

飛彈 阿美 大樓

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