快訊

女董為33歲獨生女徵婚願交億萬家產 唯一條件：女婿「保證生兒子」

台股一周狂瀉5,510點！法人曝下檔關卡 反彈可看這些族群

林心如遭爆痛罵化妝師！攝影師怒揭造謠 前經紀人也發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

有信心「美股將回升」 華爾街策略師：短期賣壓提供買進機會

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
華爾街多位股市策略師都認為，美股在期中選舉後出現的短期賣壓，為投資人提供了折價買進的機會。路透
華爾街多位股市策略師都認為，美股在期中選舉後出現的短期賣壓，為投資人提供了折價買進的機會。路透

華爾街多位股市策略師都認為，美股在期中選舉後出現的短期賣壓，為投資人提供了折價買進的機會，正陸續敦促客戶乘機進場。

美股標普500指數6日小漲0.3%，但仍比3日收盤價低2.5%。摩根士丹利首席美股策略師威爾森表示，「這是你們應該在未來兩、三周期間增加風險資產的水位」。他對美股5日的跌幅感到意外，但他有信心美股將回升，並仍維持今年底標普500指數將達到8,000點的目標，亦即比6日收盤價位上漲8.4%。

他選議投資人買進消費類股，尤其是如果利率及油價持續下降。威爾森及多位華爾街專家主張，上周五美股止跌小升，證明近幾周來的標普500指數賣壓正接近終點，而非預示人工智慧（AI）行情正在崩潰。

雅德尼研究公司投資策略長雅德尼表示，之前「曾出現AI泡沫，我認為泡沫正在消風」，「泡沫破滅將對經濟造成嚴重的不利衝擊，我預期不會發生這種狀況」。他認為「這是一次回檔」，設定的標普500指數年底目標仍是7,900點，偏愛醫療股。

股市與衍生性產品專家魯伯勒表示，「投資人仍有重建風險部位的可觀能量」，「隨著不確定性消退，以及多位市場最大的買家歸隊，我們相信到年底期間美股將向上走」。

彭博資訊的數據顯示，多數策略師對今年底標普500指數的平均預測水準為7,973點。

分析師指出，標普500指數反彈的主要障礙，在於AI行情持續疲軟。富國機構股市策略長鄺恩表示，「半導體及AI基礎設施類股將繼續承受壓力，「股市若要大幅反彈，必須靠高Beta值類股帶動」，但若投資人擔憂AI設施支出持續回縮，Alphabet與亞馬遜等已計劃大舉投資的個股可能有較大的上漲空間，因為將被迫削減支出。他預測標普500指數今年底將漲至7,700點。

華爾街 美股 標普 摩根 風險

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股期中選舉後有望反彈！瑞銀看好年底行情 11月平均漲幅1.9％

美股暴跌、亞股跟殺 「鉅亨買基金」揭急跌後投資機會

誰開第一槍？美股血流成河、AI股賣壓狂湧 剖析華爾街科技股股災

美國期中選舉後道瓊狂飆1569點！科技巨頭逆勢走強 009800布局美股龍頭

相關新聞

Nvidia晶片為何大量滯留香港？ 港媒分析：北京想逼出技術自主

路透報導，約60萬顆Nvidia(輝達，又名英偉達)人工智慧(AI)晶片因北京尚未批准大規模進口而暫存香港，等待運往中國。香港媒體分析，北京此舉應是在短期算力需求與長期技術自主之間作出戰略取捨。

黃仁勳風波連環爆！輝達晶片銷中疑點重重 紐時查訪驚見空殼公司

輝達執行長黃仁勳近日遭爆疑似曾與中國女間諜黃樂交往，如今輝達晶片銷中更掀起疑雲。紐約時報實地查訪發現，獲美國商務部批准經手H200晶片的中國企業，登記地址竟是空蕩辦公室，疑似空殼公司；部分獲准企業更與美國貿易黑名單上的公司或中國軍方承包商有關，引發質疑這些企業的幕後實際掌控者是誰，以及美國國安審查是否確實。

有信心「美股將回升」 華爾街策略師：短期賣壓提供買進機會

華爾街多位股市策略師都認為，美股在期中選舉後出現的短期賣壓，為投資人提供了折價買進的機會，正陸續敦促客戶乘機進場。

三星德州晶片廠據傳最快12月試產 二號廠也將動工

韓媒消息指出三星電子的美國德州新廠，在延誤兩年後，準備最快今年12月啟動試產，明年進入量產。

美國銀行：AI股拋售潮後 台幣和韓元出現買入機會

美國銀行（BofA）認為，人工智慧（AI）概念股遭遇拋售後，台幣和韓元出現買入機會。

紐時：中國多家空殼公司 向Nvidia買H200晶片

去年年底，川普總統同意數十家中國公司只要通過商務部審核，即可經銷Nvidia(輝達，又譯英偉達)的H200晶片，不過媒體調查發現，通過審查的數十家中國企業，一部分與遭到美國政府制裁的公司有關，引發國安疑慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。