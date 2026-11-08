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三星德州晶片廠據傳最快12月試產 二號廠也將動工

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
三星德州晶片廠據傳可能會在12月中下旬開始試運轉。 路透
三星德州晶片廠據傳可能會在12月中下旬開始試運轉。 路透

韓媒消息指出三星電子的美國德州新廠，在延誤兩年後，準備最快今年12月啟動試產，明年進入量產。

韓國先驅報報導，知情人士表示，三星在工廠安裝製造設備、設置生產線、測試效能，可能在12月中下旬試產，但尚未確認日期。

三星10月底表示，德州泰勒的首座工廠預計今年底前全面運轉。該公司另外指出，該廠明年會擴大生產。試產是在正式商業生產前，測試設備和製造流程。三星也需要穩定良率，這是生產2奈米先進晶片的關鍵要素。

該廠擬於明年下半年生產特斯拉的新一代AI6晶片。兩家公司去年宣布簽訂165億美元供應協議。這間工廠2022年動工，原定2024年啟動生產，但延後了大約兩年。

此外，三星預計本月開始建造泰勒的第二工廠，估計2030年量產。業界消息指出，二號廠取得超微和輝達的高頻寬記憶體（HBM）邏輯基礎晶粒訂單。

三星的美國子公司「三星奧斯汀半導體」，也在招募專精蝕刻、金屬化、離子植入的工程師，還有訓練新員工的技術指導員。

三星為全球晶片代工二哥，但市占遠落後於冠軍台積電。據研調機構TrendForce，三星第2季的全球市占率為5.9%，遠低於台積電的72.5%。

另一方面，業界數據顯示，在人工智慧（AI）晶片超級周期幫助下，三星可望成為首家現金資產超過200兆韓元（1,466億美元）的南韓企業。

該公司第3季現金和約當現金估計達到214.8兆韓元，比去年同期增加近一倍。總資產則達到791.8兆韓元。

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