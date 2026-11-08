和陸間諜傳緋聞？黃仁勳料面臨新美國國會強力檢視 美議員：將進行調查

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳過去10天面臨連串報導指他與1名替中國刺探情報的女子關係密切，昨天又有報導指兩人曾有戀愛關係，使他正面臨美國國會愈來愈強力檢視。

美國新聞網站Axios報導，輝達是當前世界最大企業之一，其生產的人工智慧（AI）晶片也是世界最重要科技核心，因此黃仁勳堪稱目前全球最具影響力執行長。光是他可能受到中國情報人員以某種方式滲透或操控的疑雲，便可望迅速成為即將上任的美國新一屆國會兩黨關注焦點。

先是「紐約時報」（The New York Times）10月29日報導，黃仁勳與1位名叫艾莉絲．黃（Alice Huang，又名Huang Le，譯音黃樂）的科技企業高層「關係密切」，且美國當局懷疑她和中國有情報聯繫，而美國總統川普（Donald Trump）已聽取過相關簡報。

10月31日又有「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美國、新加坡和台灣的情報機關都有理由相信，艾莉絲．黃可能是中國間諜。

到了本月5日，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）、外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）及情報委員會主席克勞福（Rick Crawford）聯合致函黃仁勳，要求他18日出席一場閉門會議，報告他與艾莉絲．黃的關係及輝達對敏感資訊的管控，以了解「美國國家安全曾受風險程度」。

昨天「紐約時報」與英國「金融時報」（Financial Times）再報導，艾莉絲．黃確實是中國間諜，且專門為了刺探黃仁勳情報而由中國高層情報官員招募，目的是要說服黃仁勳向美國官員遊說放行晶片出口至中國。

「金融時報」同時指稱，黃仁勳和艾莉絲．黃有過戀愛關係。

輝達已數度堅決否認黃仁勳與艾莉絲．黃的關係超出一般業務往來，並強調任何敏感資訊不可能向她或任何其他人透露。

Axios今天向輝達尋求置評，並未收到回覆。

川普及其政府針對美國未來走向，將重心放在在先進AI的開發和掌控上擊敗中國競爭，而輝達的晶片是實現這項願景的關鍵部分。在川普本屆總統任內，黃仁勳始終與他關係密切。

至於輝達晶片能否賣到中國，各方反覆角力。但有許多報導稱，無論如何輝達晶片都持續落入中國企業手中。

美國民主黨籍德拉瓦州聯邦參議員昆斯（Chris Coons）今天承諾，他將對「紐約時報」最新報導及黃仁勳的人際關係發動調查。

昆斯在社群媒體平台X發文表示：「我越是了解川普政府、中國間諜和AI億萬富豪之間的瘋狂關係，就越確信這個政府所做的一切都是貪腐。國會將進行調查來得到答案。」