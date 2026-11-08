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美國銀行：AI股拋售潮後 台幣和韓元出現買入機會

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國銀行（BofA）認為，歷經AI股拋售，台幣現在買點浮現。 路透
美國銀行（BofA）認為，歷經AI股拋售，台幣現在買點浮現。 路透

美國銀行（BofA）認為，人工智慧（AI）概念股遭遇拋售後，台幣韓元出現買入機會。

美銀全球研究部門亞洲外匯利率策略主管皮隆（Claudio Piron）表示，台幣和韓元近期隨AI類股一起走弱，然而台灣與南韓的經常帳順差規模，為投資人建立多頭部位提供「相當大」的支撐。

皮隆在彭博電視的訪談中說：「這個因素將發揮作用。我認為目前的價位，為投資人建立韓元和台幣多頭部位，提供了機會。」

他提到，台幣是亞洲貨幣中，與AI ETF相關性最高的貨幣。最近台幣走貶，主要是部位受創，較不是基本面惡化。

至於美元，皮隆認為，帶動美元走強的「美國例外論」，已經褪色。他估計美元兌韓元匯率，今年底將跌至1美元兌1,330韓元，下一季再跌至1,300。

針對南韓股市，KB金融集團全球策略師金彼德（Peter S. Kim，譯音）說，韓股崩跌替願意等待的投資人，創造了買點。他覺得對機構投資人來說，這是職涯的最佳買進時機之一。以晶片股掛帥的南韓KOSPI指數，上周五（6日）受美國科技股大跌影響，重挫6%。

韓元 台幣 外匯 南韓 韓股

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