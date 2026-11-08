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黃仁勳長女黃敏珊因家庭因素取消訪韓 多項合作行程喊卡

中央社／ 首爾8日專電
輝達執行長黃仁勳長女黃敏珊。路透
輝達執行長黃仁勳長女黃敏珊。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳長女、輝達資深總監黃敏珊（Madison Huang）因家庭因素突然取消訪韓國計畫，因此與韓國副總理裴慶勳等人的會面、AI新創夥伴關係論壇等行程也取消。

根據韓聯社今天報導，據韓國科學技術資訊通信部、IT業界透露，黃敏珊原定於今天下午在首爾與國務副總理兼科學部長裴慶勳會面，但因訪韓行程取消，雙方會面也因此告吹。

黃敏珊原定與裴慶勳會面之後，原計畫於明天與科學部第二次長柳濟明共同主持「韓國AI新創夥伴關係論壇」，隨著訪韓行程取消，該論壇將改由輝達副總裁塔拉（Deepu Talla）代為出席。

據悉黃敏珊是因家庭因素取消訪韓計畫，具體原因並未對外公開。業界部分人士也提出觀察，認為此次取消訪韓行程，是否受到近期外媒報導影響。相關報導內容涉及黃仁勳身邊人士涉嫌與中國間諜活動有所牽連的疑雲。

日前「紐約時報」曾報導，出現在輝達執行長黃仁勳身旁的黃姓企業女主管是中國國安部的間諜，任務是蒐集有關他的情報。不過輝達隨後發言人回應指出，不會向客戶透露公司機密，兩人互動和所有商業會晤一樣，沒有不尋常。

黃仁勳 行程 家庭

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