台灣麵食、乳酪絲走向美國 加州消費者讚爽口無負擔

多家台灣中小型食品、飲料品牌今天在舊金山灣區一場博覽會亮相，吸引大批通路業者、消費者到場。有當地民眾表示台灣在電子零組件、人工智慧的發展有目共睹；因此，現在只要是從台灣來的，都讓他特別期待。

第一屆美國台灣國際博覽會（USA Taiwan Global Expo）7、8日在灣區聖馬提歐郡（San Mateo County）登場，結合台灣意象展示，向當地業者、消費者展現台灣軟實力。

走進現場，除王品集團、橘子工坊等知名品牌，台灣中小型食品品牌像是日日好食、原味千尋、廣佶達、痞食維根，以及飲料品牌PASSION 24、Let's Drink也來到海外。

日日好食的高蛋白麵條、廣佶達的素食牛肉麵，試吃人龍一路蜿蜒。

日日好食共同創辦人劉亭妏向中央社表示，台灣食品走向美國同樣面臨關稅、油價等挑戰，但隨著台灣能見度和好感度提升，也為台灣品牌拓展美國市場創造許多機會。

廣佶達來自台南，創辦人戴宏峻則看見台灣科技供應鏈赴美的商機，「台灣是素食天堂，很多南科的朋友也會許願，希望這裡能有熟悉、方便的素食料理。」

在乳酪產品琳瑯滿目的美國，原味千尋手作乳酪絲依舊熱銷。美國民眾綺拉（Kira）告訴記者，不論是核果或乳酪絲，雖然美國也有很多品牌，但台灣的吃起來比較爽口。

PASSION 24電解質補水飲料與台裔球星林書豪共同研發，品牌負責人楊鎧榮評估，機能性飲料已成為主流趨勢，朝向將產品引進美國市場的方向前進。即將在沙加緬度（Sacramento）展店的iTaiwan Foods柑仔店團隊現場洽談，考慮將飲料在新店面上架。

這場博覽會也凸顯台灣科技產業的影響力，帶動食品等其他產業一同壯大海外市場。

美國民眾艾德加（Edgar）說，聽說台灣是一個美麗國家，很想前往旅遊，台灣在電子零組件、AI的發展有目共睹；因此，現在只要是從台灣來的，都會令他特別期待。