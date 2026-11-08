黃仁勳捲女間諜風波！美議員批關係荒唐 黃長女突取消訪韓

人工智慧晶片巨擘輝達執行長黃仁勳近期捲入桃色風波，遭爆疑似曾與中國女間諜黃樂交往之際，長女黃敏珊突然取消原訂8日展開的南韓訪問，原因尚未公開。美國新聞網站Axios報導，相關疑雲正引發美國國會加強審視，民主黨籍參議員昆斯更批評，「愈了解川普政府、中國間諜與AI億萬富豪的荒唐關係，愈確信這屆政府涉及貪腐」。

韓媒報導，黃敏珊原訂8日抵韓，出席9日至10日在首爾COEX會展中心舉行的「輝達AI Day Seoul 2026」，並與南韓科學技術情報通信部部長裴慶勳會晤。不過，通信部已證實行程取消，但未說明原因，時間正值黃仁勳捲中國間諜案，格外引發關注。

紐約時報日前報導指，黃樂是中國間諜，由中國情報高層招募，專門刺探黃仁勳，據稱目的是說服他遊說美國官員，允許晶片出口中國。金融時報6日報導，黃仁勳與黃樂曾有戀情。相關指控尚未獲證實，輝達與中國政府均否認。

Axios報導，德拉瓦州民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）承諾，將針對紐時最新報導及黃仁勳與相關人士的關係展開調查。他在X發文表示：「我越了解川普政府、中國間諜與AI億萬富豪之間這種荒唐的關係，越確信這個政府所做的一切都涉及貪腐。國會將展開調查，查明真相。」

相關疑慮已延燒多日。紐時10月29日率先報導，黃仁勳與黃樂關係密切，美國當局對她與中國情報單位的關聯感到疑慮，川普也已聽取簡報。華爾街日報10月31日接著指出，美國、新加坡及台灣情報機關均有理由相信，黃樂可能是中國間諜。

多名共和黨籍眾議院委員會主席已於11月5日要求黃仁勳，就他與黃樂的關係，以及輝達保護敏感資訊的管控措施向國會簡報，以釐清美國國家安全受到危害的程度，並要求他在11月11日前確定會面日期。

黃仁勳掌管全球最大企業之一，旗下晶片又是先進AI發展的核心，光是他可能受到中國情報人員影響的說法，便可能迅速成為新一屆國會兩黨關注的重大焦點。

川普政府將在AI競賽中擊敗中國視為重要目標，黃仁勳在川普本屆任期內也一直與他關係密切。

輝達多次堅決否認黃仁勳與黃樂的往來超出一般業務接觸，並強調不會向她或任何其他人分享敏感資訊。