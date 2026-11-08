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幣安財務長將離職 支付平台Airwallex高層接任
全球最大加密貨幣交易所幣安今天宣布，公司財務長Kaiser Ng將離職，他的職位改由支付平台Airwallex高層Justin Yek接任。就在幾天前，駭客才從這個幣安竊走價值63億美元的資產。
路透社報導，幣安（Binance）共同執行長何一在聲明中表示：「Kaiser Ng在幣安任職逾5年後，決定尋求新的事業發展，相關交接計畫已在過去半年內進行。」
Justin Yek將出任幣安新財務長，他最近一份職務是Airwallex的財務副總裁。
駭客日前從幣安竊取價值63億美元的資產，創下加密貨幣史上最大竊案紀錄。
幣安隨後表示已填補約9成損失，並朝全額賠償客戶的承諾推進。
美國聯邦調查局（FBI）將這起竊案歸咎於一個北韓駭客團體，但平壤堅決否認。
根據Kaiser Ng在領英（LinkedIn）上的個人資料，他自2022年1月起擔任幣安財務長，先前則在另一家加密貨幣交易所Kraken工作。
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