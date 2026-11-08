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美國期中選舉後拋售潮 Anthropic IPO估值恐大縮水
人工智慧（AI）新創公司Anthropic首次公開發行股票（IPO）計畫遭遇了美國期中選舉後拋售潮，導致潛在投資人重新評估該公司合理上市價，知情人士透露，目前市場討論的估值區間已降至1.2兆至1.3兆美元，較先前預估市值縮水許多。
彭博資訊報導，在那斯達克指數5日狂瀉6.4%、市值蒸發2.3兆美元（創單日歷史新高）後，科技股價格被重新檢視，因此其估值還可能下修。10月初時，市場甚至預期Anthropic估值高達2兆美元。
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