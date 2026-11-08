美國期中選舉後拋售潮 Anthropic IPO估值恐大縮水

美國股市6日靠晶片股反彈止穩，本周通膨數據和科技業財報將考驗反彈能否延續。投資人仍在評估資料中心建設可能放慢的程度，以及聯準會（Fed）若再升息對AI投資和企業獲利的影響。

2026-11-08 02:54