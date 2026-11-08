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物價高升 歐美年底消費季恐旺季不旺

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
歐美通膨壓力大，學者認為，歐美年底消費旺季恐怕出現旺季不旺窘境。歐新社
歐美通膨壓力大，學者認為，歐美年底消費旺季恐怕出現旺季不旺窘境。歐新社

美國將於本周公布十月消費物價指數（ＣＰＩ），學者認為，受戰爭情勢影響，美國十月ＣＰＩ年增率恐上看百分之四，歐洲年輕世代生活面臨入不敷出難題，歐美年底消費旺季恐出現旺季不旺窘境。

歐洲Ｚ世代跨國怒火全面爆發，各國導火線雖然各有不同，但年輕人的入不敷出是對政府與社會不滿的核心，美國雖無大型陳抗，但共和黨期中選舉大敗已反映民眾對高通膨生活壓力的不滿。

歐美的年底消費旺季，從十一月第四個星期五（Black Friday），並一直延續元旦新年，這是全年折扣力道最猛的時間，也是網購與實體購物的高峰，十二月中旬衝刺耶誕節，明年一月初則有清倉特賣。

中央大學經濟系教授吳大任指出，受通膨等經濟因素影響，今年美國年底消費旺季可能較往年冷淡，歐洲也面臨相同處境，尤其歐洲現在抗議頻發，不利年底節慶消費。

歐美同受戰爭影響，戰爭推升能源價格並帶來通膨。美國雖是能源大國，但因為是自由市場，因此當國際油價上漲時，美國消費者也同樣得埋單高油價，天然氣也是同樣情形，跟進國際氣價一起漲。

吳大任指出，美國通膨情形相當嚴重，ＣＰＩ今年六月降至百分之三點四，但隨後因美伊關係變得緊漲、戰爭情勢升溫，導致九月ＣＰＩ年增率升至百分之三點七，十月ＣＰＩ將於十一月十日揭曉，恐怕是相當嚴峻，年增率有可能增至百分之四。

FactSet彙整美國十月ＣＰＩ初步預估顯示，年增率可能從百分之三點七升至百分之三點九，核心物價月增率則可能放緩；另外，本周也將公布代表商品或服務成本的生產者物價指數（ＰＰＩ）。

吳大任指出，美國家庭的儲蓄率過去長期維持在百分之八至百分之十，疫情期間暴增逾百分之廿，但現在又降至百分之三，吳大任說，「儲蓄率降到這麼低，代表家庭可用於消費的餘裕不多」，同時，美國家庭信用卡債務二○二四年、二○二五年已超過一兆美元，通膨推升家庭支出加上債務增加，進一步壓縮家庭的消費能力。

此外，手機筆電等消費性電子產品已經變貴，家庭支出壓力可能隨之升高，且即使零售金額持平或略升，也可能只是價格上漲所致，整體購買數量未必增加。

至於國內情況，十月是台灣百貨公司周年慶高峰，但十月正遇台股大力拉回修正，指數快速回檔萬點，股民股票資產蒸發數十萬元。吳大任說，股市下跌會削弱消費信心與能力，若第四季股市持續疲弱，年底消費將雪上加霜。

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