費半台積ADR強彈 本周迎戰兩大考驗

美國股市6日靠晶片股反彈止穩，本周通膨數據和科技業財報將考驗反彈能否延續。投資人仍在評估資料中心建設可能放慢的程度，以及聯準會（Fed）若再升息對AI投資和企業獲利的影響。

道瓊工業指數6日下跌237.33點，標普500指數和那斯達克綜合指數分別上漲0.3%和1.1%。但主要指數周線仍收黑，標普創2025年4月以來最大單周跌幅。

費城半導體指數6日反彈4.2%，台積電ADR也大漲6.3%，但周線仍各跌12.2%和7.6%。

10日公布的10月消費者物價指數（CPI）是焦點。FactSet彙整的初步預估顯示，年增率可能從3.7%升至3.9%，核心物價月增率則可能放緩，本周也將公布生產者物價指數（PPI）。

美國10月新增16.5萬個就業機會，遠高於預估的5.9萬個。據LSEG數據，市場目前預期Fed 12月升息的機率約八成。eToro分析師指出，就業強勁有利消費和獲利，但公債殖利率上升，也會提高投資人對AI投資報酬的要求。