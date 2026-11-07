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美國制裁古巴殃及陸企 北京反對

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

美國國務院日前宣布對古巴實施新一輪制裁，制裁對象包括兩家被指控向古巴軍方提供電子產品和安全設備的中國大陸公司。大陸商務部發言人昨（7）日對此表示堅決反對，並批美方近期升級對中方制裁，背離兩國元首達成的重要共識，破壞中美經貿關係穩定，敦促美方盡快糾正錯誤做法。

德國之聲報導，美國5日宣布新一輪對古巴的制裁，制裁名單首次包括兩家中國大陸企業，分別是國有企業中國電子進出口有限公司（CEIEC）和民營的北京華成昊普科技有限公司。美國指控這二家公司向古巴政府出售電子防禦設備和安全系統。

對此，大陸商務部網站昨天表示，美方以涉及第三方為由，對大陸企業採取單邊制裁，違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對。

大陸商務部指出，近期美方升級對中方制裁打壓，密集推出多項歧視性限制措施，嚴重損害大陸企業權益，背離兩國元首達成的重要共識，破壞中美經貿關係穩定。中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，並保留採取必要措施、維護自身正當權益的權利。

古巴 陸企 北京 美國

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