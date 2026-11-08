輝達執行長黃仁勳陷美人計？ 陸女間諜曝光 暗藏白宮派系角力

紐時報導，美國情治單位認定輝達執行長黃仁勳淪為北京女間諜黃樂（Alice Huang）鎖定目標，試圖促美供應最先進晶片，幾個小時後英國金融時報則爆料，美方懷疑黃仁勳曾和黃樂交往。

兩份報導似乎都是圍繞同一個備忘錄，英國金融時報引述的知情人士說法還透露黃仁勳被中國設下美人計。分析師指出，由於黃仁勳是大力遊說川普對中鴿派的頭號代表，這波爆料無論真實與否，動機很可能是華府內部對中鷹派受夠了川普態度軟化，才刻意向媒體放消息，試圖削弱黃仁勳在白宮的影響力。

紐時報導指出，黃樂是中國最高情報機構國家安全部的間諜。國安部招募黃樂蒐集黃仁勳的情報，藉此進一步了解美國AI晶片，並可能試圖影響輝達，促使該公司爭取向中國供應最先進的晶片。

曾與黃樂見面的人士表示，她英語流利，與AI晶片產業高層保持往來，包括黃仁勳及輝達超級電腦主要組裝商之一技嘉的高層，也曾出席產業會議及企業高層的私人餐敘。目前不清楚黃樂何時認識黃仁勳。不過，2024年兩人在台北一家酒吧合照的前後時期，黃樂所屬的Megaspeed開始大舉採購先進AI晶片，金額達數十億美元。

儘管社群媒體早已流傳黃仁勳與黃樂互動親密的影像，輝達對兩人的關係及備忘錄均不予置評，僅說兩人的互動「正常」，黃仁勳「每年都會和數千名客戶公司的主管見面」。

分析師認為，美方透過兩大媒體放出消息，可能是讓川普不再聽取黃仁勳建言的手段。

事實上，川普自2025年展開第二任期以來，黃仁勳便多次與其會面，不僅親自遊說放行H200晶片銷往中國，今年5月川普飛往北京會晤習近平時，更親自致電未在隨行名單上的黃仁勳，讓他專程飛往阿拉斯加、趁空軍一號中途停靠時登機隨行；9月習近平訪美，黃仁勳亦受邀出席國宴。

彭博引述知情人士報導，輝達正加強監控東南亞銷售的AI加速器，要求當地客戶必須加入可追蹤晶片位置與相關指標的「車隊情報系統」，才能取得具備優先供貨與官方背書優勢的「輝達雲端夥伴」（NCP）資格，藉此遏止每年價值數十億美元的硬體經由東南亞走私流入中國。