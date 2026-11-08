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波克夏股價被低估? 股神接班人Q3大買庫藏股

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

波克夏公司（Berkshire Hathaway）7日公布上季財報，第3季營業利益年減5.8%至127.1億美元，主因保險業務表現疲弱，這段期間動用96億美元買回自家股票，顯示巴菲特接班人亞伯認為波克夏股價遭低估。

該公司上季保險承保業務營業利益年減43%至13.5億美元，保險投資業務獲利也年減14%至27.3億美元；BNSF鐵路事業的獲利則年增19%至17.3億美元，能源事業年增8.3%至16.1億美元，製造、服務及零售事業獲利年增12%至40.4億美元。

繼今年稍早買了48億美元之後，波克夏第3季斥資約96億美元實施庫藏股，規模為今年來最大，並透露10月前四周約回購20億美元；波克夏歷來實施庫藏股規模最大的是在2021年，當年買了270億美元的自家股票。

波克夏第3季淨賣出4.26億美元股票，有別於第2季多年來首次淨買進股票。該公司的股票投資組合帳面價值較去年同期增加12.7%至3,360億美元。上季現金部位也較前一季增加，截至9月底已衝上3,774億美元。

隨投資人擔憂資料中心支出恐難回本，紛紛撤出科技股，轉向人工智慧曝險相對較低、看似較安全的傳統企業；一個月前，波克夏B股今年來漲幅仍落後標普500指數，但截至6日收盤，年初迄今已累計上漲13.6%。

波克夏 庫藏股 巴菲特

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