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COP31主辦國減排成效不彰 土耳其甲烷排放量高居全球第五

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
COP31主辦國土耳其面臨廢棄物處理問題。路透
COP31主辦國土耳其面臨廢棄物處理問題。路透

第31屆聯合國氣候變遷大會（COP31）預定9日到20日在土耳其安塔利亞舉行，而主辦國廢棄物處理問題，凸顯出迅速降低全球暖化氣體排放雖有發展潛力，執行上也相當困難。

在伊斯坦堡郊外，垃圾車把全市1,600萬人口丟的廢棄物倒入垃圾掩埋場，就地捕捉掩埋沼氣供鄰近工廠發電。但衛星偵測出，土國甲烷外洩率在全球名列前茅。

土耳其把降低甲烷排量視為COP31優先事項。甲烷是僅次於二氧化碳的氣候暖化氣體，且頭20年的強度是二氧化碳的80多倍。若能大幅降低甲烷排量，相對而言可望加快減緩全球暖化的速度。

非營利組織Climate TRACE的資料顯示，世界五大甲烷排放國依序是：中國大陸、美國、俄羅斯、巴西和土耳其。

洛杉磯加州大學研究員分析衛星資料，辨認出70例煙霧排放來自於土耳其排量前十大垃圾場，平均每小時檢出排量從841公斤到7.4萬公噸不等。有三例是在伊斯坦堡周遭，其他源自於安卡拉、伊士麥和安塔利亞附近。

氣體捕捉普遍見於土耳其的大型市立掩埋場，顯示光靠收集系統，不足以防止氣體大量外洩。

非營利機構Carbon Mapper廢棄物處理排量監測領隊史卡裴莉說，要降低掩埋場甲烷排放，必須在廢棄物運達垃圾場前先處理有機物，並提高捕捉率。她指出，減少排量的潛力很大，由於偵測到的最大排放源集中少數地點，鎖定那些掩埋場，就能降低全國排量。

土耳其環境部表示，政府鼓勵資源循環利用的「零廢棄物倡議」，目標是減少運往掩埋場的廢物量，藉此降低甲烷排量。該部強調，土耳其全國廢棄物「回收率」已從2017年的13%提高到37.53%。

但世界銀行的數據顯示，在止於2024年的十年，土耳其廢棄物甲烷釋出量增加近25%，增幅遠高於同時期全球的6.5%。自2020年以來，土耳其每年廢氣排量仍維持在二氧化碳當量2,100萬噸上下。

減排 土耳其 廢棄物

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