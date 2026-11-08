美中熱線！貿易議題交鋒 美要求放寬稀土出口、陸關切關稅未調降

深圳「川習會」前夕，大陸國務院副總理何立峰6日晚間與美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾舉行視訊通話，美方警告北京立即採購農產品及放寬稀土出口的承諾，中方則對美方遲遲未調降300億美元關稅商品的經貿限制措施表達「嚴正關切」。

中美元首預計在11月中旬亞太經合會（APEC）期間舉行今年第三度「川習會」前，新華社報導，北京時間11月6日晚間，中美經貿中方牽頭人何立峰與美方牽頭人貝森特和貿易代表葛里爾舉行視訊通話。

美國貿易代表署（USTR）透露，葛里爾在通話中指出，中方必須採取實際行動，全面履行其以往的承諾，尤其是在農產品採購、稀土和其他關鍵礦產方面，川普政府將持續推動美中貿易平衡，監督承諾履約狀況，為美國農民、農牧業、製造商與勞工創造長遠利益。

另據美國財政部新聞稿，貝森特強調，中方全面及立即執行2025年10月釜山峰會承諾的重要性，並對近期中方的動作表示關切，這些承諾是否有進展得看實際成果，美方將密切評估中方的落實情況。

新華社報導，雙方圍繞落實好中美元首會晤重要共識和經貿磋商成果，就彼此關心的重要經貿問題進行深入交流，中方就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切。

北京方面已暗示，關稅讓步仍是其主要訴求之一。大陸商務部5日表示，大陸願意增加購買美國農產品，但前提是雙方達成的300億美元對300億美元對等降稅安排落地，通過共同降低關稅、減少非關稅壁壘、擴大市場准入等方式，為兩國農產品貿易創造更多有利條件。

今年9月「川習會」後，大陸在9月底公布中美「300億對300億」對等降稅商品清單，美方將針對約300億美元的大陸進口商品調降關稅，涉及玩具、家電、嬰幼兒用品、廚衛用品及節慶用品等；陸方則將對約300億美元的美國進口商品提供降稅待遇，涵蓋農產品、個人護理用品、醫療器械及煤炭等產品。