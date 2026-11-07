碳化矽晶圓大陸低價搶市 安森美取消655億捷克擴廠

美國半導體製造商安森美宣布，取消原定在捷克東部地區羅茲諾夫投資20億美元（約新台幣655億）的擴廠計畫，理由是全球碳化矽晶圓市場發展變化。安森美強調，捷克現有生產活動不受影響，未來仍將持續在當地投資。

安森美（onsemi）原在2024年宣布擴建位於羅茲諾夫（Rožnov pod Radhoštěm）廠區，計畫投資20億美元，建立完整的碳化矽生產供應鏈，以製造先進半導體產品。安森美在羅茲諾夫設捷克主要生產基地與研發中心，並在第2大城布爾諾（Brno）設有分公司。

安森美6日發布新聞稿指出，決定取消此擴廠計畫。此決定主要是考量全球碳化矽市場情勢，並非對捷克投資環境的評價有所改變。捷克仍是公司長期生產與成長策略的重要據點。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）引述，捷克貿工部長哈夫利切克（Karel Havlíček）表示，羅茲諾夫現有生產將維持不變，政府重視與安森美長期合作，也樂見公司持續在捷克發展研發業務。他指出，安森美仍計畫在羅茲諾夫與布爾諾進行其他投資。

羅茲諾夫市長庫切拉（Jan Kučera）表示，取消擴廠計畫對城市、地區及捷克都是壞消息，但他也樂見安森美長期深耕當地，且現有晶片生產仍持續運作。他形容羅茲諾夫是「瓦拉幾亞矽谷」（Valašské SiliconValley）。

安森美表示，預期未來仍將在捷克投資並招募員工，尤其汽車產業與人工智慧（AI）資料中心相關領域仍有成長機會。安森美強調，取消擴廠不會改變對捷克營運據點及員工的承諾，也不影響未來在當地進一步投資的意向。

然而，安森美在2025年4月裁減170名員工，其中149人來自羅茲諾夫主要廠區；今年5月又宣布裁減200至300名員工，主要為碳化矽晶圓製造部門人員。

碳化矽晶圓被視為新世代半導體材料，相較傳統矽晶片具有更高耐壓、更低耗能與更佳能源轉換效率，廣泛應用於電動車、人工智慧資料中心與工業電源系統。

近年來，由於美國對中國實施晶片出口管制，中國加速建立自主半導體供應鏈，並將大量資源投入碳化矽晶圓產業發展。捷媒分析，中國碳化矽晶圓供應商因政府補貼、低電價優勢，以遠低於西方廠商的價格搶占市場，正對全球市場帶來劇烈衝擊，也使安森美決定縮減產能。