中加財經對話將重啟 北京宣布首次在加拿大發行人民幣主權債券

第2次中國、加拿大經濟財金戰略對話登場前夕，中國宣布將首次在加國發行人民幣主權債券。分析稱，這體現雙方深化貿易與金融互動的努力；也反映北京促進人民幣在境內外流通、降低對美元依賴的意圖。

停滯8年的中加經濟財金戰略對話預計於9日重啟，中國國務院副總理何立峰將赴加國出席會議。值此之際，陸媒中國經濟網今天報導，中國財政部5日宣布，將於9日當週在加拿大發行人民幣綠色主權債券，規模不超過人民幣40億元（合196億台幣）。

中國商業經濟學會副會長宋向清對陸媒證券日報表示，2026年中國主權債券發行呈現明顯的「擴容提質」態勢，發行規模、品種期限、發行地全面拓展。展望未來，多幣種、多地點常態化發行主權債券將持續增強人民幣資產對國際機構的吸引力，充實人民幣國際化的信用基礎。

另據陸媒觀察者網引述外電稱，此舉是在地理層面拓寬離岸人民幣生態的一步，有助於當地投資者更了解人民幣產品，而這類投資者此前或許並未積極參與離岸人民幣市場。

分析人士稱，這次發行適逢中加經貿關係回溫，選擇加拿大作為發行地，體現雙方進一步深化貿易與金融聯繫的努力；此外也反映出中國促進人民幣在境內外流通、降低對美元依賴的明確意圖。

第1次中加經濟財金戰略對話於2018年11月在北京登場，但兩國關係自同年12月加國應美國政府司法引渡要求逮捕在溫哥華轉機的中國華為公司高層孟晚舟等連串事件後陷入低谷，直到現任總理卡尼（MarkCarney）上任後逐漸回暖。卡尼今年1月曾訪問中國，並與中國國家主席習近平會晤。