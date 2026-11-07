快訊

甩鍋赫格塞斯失敗？幕僚長威爾斯去職內幕曝光 傳被川普怒吼離開

剛宣布開通在即…大陸河北一興建中大橋倒塌 驚悚畫面曝光

合體蔣萬安湧2萬人！柯志恩大進場百公尺走8分鐘 酸對手府院黨全到齊

聽新聞
0:00 / 0:00

中加財經對話將重啟 北京宣布首次在加拿大發行人民幣主權債券

中央社／ 台北7日電

第2次中國、加拿大經濟財金戰略對話登場前夕，中國宣布將首次在加國發行人民幣主權債券。分析稱，這體現雙方深化貿易與金融互動的努力；也反映北京促進人民幣在境內外流通、降低對美元依賴的意圖。

停滯8年的中加經濟財金戰略對話預計於9日重啟，中國國務院副總理何立峰將赴加國出席會議。值此之際，陸媒中國經濟網今天報導，中國財政部5日宣布，將於9日當週在加拿大發行人民幣綠色主權債券，規模不超過人民幣40億元（合196億台幣）。

中國商業經濟學會副會長宋向清對陸媒證券日報表示，2026年中國主權債券發行呈現明顯的「擴容提質」態勢，發行規模、品種期限、發行地全面拓展。展望未來，多幣種、多地點常態化發行主權債券將持續增強人民幣資產對國際機構的吸引力，充實人民幣國際化的信用基礎。

另據陸媒觀察者網引述外電稱，此舉是在地理層面拓寬離岸人民幣生態的一步，有助於當地投資者更了解人民幣產品，而這類投資者此前或許並未積極參與離岸人民幣市場。

分析人士稱，這次發行適逢中加經貿關係回溫，選擇加拿大作為發行地，體現雙方進一步深化貿易與金融聯繫的努力；此外也反映出中國促進人民幣在境內外流通、降低對美元依賴的明確意圖。

第1次中加經濟財金戰略對話於2018年11月在北京登場，但兩國關係自同年12月加國應美國政府司法引渡要求逮捕在溫哥華轉機的中國華為公司高層孟晚舟等連串事件後陷入低谷，直到現任總理卡尼（MarkCarney）上任後逐漸回暖。卡尼今年1月曾訪問中國，並與中國國家主席習近平會晤。

加拿大 人民幣 北京

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

睽違8年「中加經濟財金戰略對話」重啟 何立峰將率團出席

中加財金對話重啟 陸方由何立峰率團出席

出席進博會籲各國降低貿易壁壘 陸副總理丁薛祥：不刻意追求順差

貿易休戰恐生變？英媒：美國警告中國 立即履行釜山貿易協議

相關新聞

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

當賈森斯基（Ske Jarzenske）連續第三次投票支持川普時，這場選舉對他而言，還攸關投資盈虧。

AI股狂跌後又反彈 看懂怎麼回事嗎？外媒：科技股修正進入新階段

全球人工智慧（AI）概念股過去一個月來走勢如溜滑梯，跌勢在本周美國期中選舉結果明朗化後加速，科技股為主的那斯達克綜合指數5日收盤重挫5%，6日隨即反彈逾1%。外媒評論指出，科技股回檔修正進入新階段。

俄臨時管理日本菸草子公司資產 日媒：或為施壓日本放寬制裁

俄羅斯總統普亭5日宣布將日本菸草產業（Japan Tobacco）子公司在俄國境內的資產交付「臨時管理」，日媒認為此舉可...

晶片股急彈能追嗎？下周開盤前 五件值得留意的國際大事

美股周五靠晶片股反彈止穩，但主要指數周線仍收黑，標普500創2025年4月以來最大單周跌幅。費半和台積電ADR周五分別反彈4.2%和6.3%，周線仍跌12.2%和7.6%。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

美股一周展望／晶片股急彈能追嗎？通膨、CoreWeave財報考驗反彈成色

美國股市周五靠晶片股反彈止穩，下周通膨數據和科技業財報將考驗反彈能否延續。投資人仍在評估資料中心建設可能放慢的程度，以及聯準會（Fed）若再升息對AI投資和企業獲利的影響。

特斯拉將停產Cybertruck 馬斯克估SpaceX年營收五千億美元

特斯拉執行長馬斯克周五在X上表示，德州廠將在2027年年中前後逐步停產電動皮卡Cybertruck，騰出產能增產自駕計程車Cybercab。他同日在紐約Baron投資年會上預估，SpaceX在2027年12月的單月營收若換算成年率，將超過5,000億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。