快訊

月薪22萬免上班？老師「請病假16年」竟爽領全薪 擁兩房還偷經營副業

500小趴踢人潮爆滿飆破3萬人次！把握週日還有一天

天氣轉涼！東北季風最強在「這一天」 中部以北低溫下探16度

聽新聞
0:00 / 0:00

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。美聯社
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。美聯社

當賈森斯基（Ske Jarzenske）連續第三次投票支持川普時，這場選舉對他而言，還攸關投資盈虧。

現年52歲、住在德州奧斯汀的賈森斯基，已將個人淨資產的20%投入川普媒體科技集團（TMTG，下稱川普媒體），深信二進白宮的川普，將讓自己大賺一筆。

如今，根據賈森斯基向路透出示的嘉信理財（Charles Schwab）對帳單，他的投資部位已縮水88.5%，但要求不得公開具體虧損金額。路透估算，賈森斯基與川普媒體其他外部投資人，合計已蒙受逾22億美元損失。他說：「這真的令人非常失望，看著股價跌成這樣，實在很難受。」

川普媒體旗下社群媒體事業持續燒錢，卻難以吸引新客源，加密貨幣投資也大幅貶值，導致股價崩跌。隨著股價屢探歷史新低，就連最死忠的川普媒體股票支持者也向路透坦言，正逐漸失去希望。

與歷任美國總統不同，川普及其家族試圖將政治忠誠轉化為金錢收益，在推銷股票及加密貨幣投資項目時，訴諸投資人對「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的支持。川普已將自己的名字用於一家社群媒體公司、一款迷因幣及多種加密貨幣代幣。

路透先前報導，四項由川普支持的主要加密貨幣投資計畫，包括川普個人迷因幣、川普家族的加密貨幣交易平台世界自由金融（World Liberty Financial）、比特幣挖礦業者美國比特幣（American Bitcoin），以及區塊鏈公司AI Financial，由於旗下數位代幣價格暴跌，投資人截至今年4月合計損失23億美元。

如今，川普媒體的股東也面臨類似的慘痛現實。有些人仍堅定支持川普，另一些人則開始懷疑，自己當初以選票和積蓄支持的這場政治運動，是否已將他們拋諸腦後。

隨著川普支持率跌至歷史新低，以及民主黨在3日期中選舉奪下參眾兩院控制權，投資人持續蒙受損失。路透與Ipsos聯合民調發現，多數美國人認為，川普重返白宮後，旗下包括加密貨幣及房地產事業在內的商業利益，已影響其決策。受訪共和黨人中，近半數持相同看法，無黨派人士則有69%這麼認為。

證券申報資料顯示，與川普家族近期參與的許多房地產交易，以及第一家庭支持的四大加密貨幣事業相同，川普家族幾乎未投入自有資金，就取得川普媒體的股權。

儘管散戶投資人蒙受損失，川普本人持有的1億1,475萬股川普媒體股票，以6日收盤價每股3.99美元計算，仍價值約4.58億美元。這些股票是川普媒體2024年與特殊目的收購公司（SPAC）Digital World Acquisition合併時，川普未支付任何現金便取得的。川普媒體股價接近高點時，川普持股的帳面價值更曾超過60億美元。

路透訪問十多名川普媒體股東，除了一名加拿大居民外，其餘所有人都曾三度投票支持川普。他們表示，投資川普媒體股票的經歷令自己深受打擊。

受訪者包括華盛頓州一名卡車司機、奧克拉荷馬州一名退休警察，以及密西根州一家地板公司的員工。與賈森斯基一樣，所有受訪股東都表示，自己曾相信Truth Social將成為全球占有主導地位的媒體及串流平台之一。

現年63歲的加州退休人士巴倫（Hugh Baron），過去曾經營小型企業，也曾在連鎖超市Trader Joe's工作。他表示，自己買進超過1,000股川普媒體股票，部分買進價格高達每股53.54美元，目前持股已虧損88.5%。

股東賈森斯基表示，他仍支持川普總統，但希望川普家族能為投資人多做一些事。他認為，公司內部人士賺得盆滿缽滿，對一般投資人並不公平。

賈森斯基說：「川普家族口口聲聲說他們關心大家，但在我看來，他們已經有這麼多錢，卻還是不斷賺進更多錢。那我們這些小老百姓呢？」

川普 德州 美國 白宮 加密貨幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普怒火愈燒愈烈…威爾斯請辭內幕曝光 影響力減弱敗選遭怪罪

川普期中選舉慘敗！美媒：美伊戰爭三條路都難走 再開戰恐付更大代價

范斯布局2028 四項主張拉攏「新右派」

期中選舉慘敗後表明堅持現有政策 川普：不來設廠 課關稅 300%

相關新聞

晶片股急彈能追嗎？下周開盤前 五件值得留意的國際大事

美股周五靠晶片股反彈止穩，但主要指數周線仍收黑，標普500創2025年4月以來最大單周跌幅。費半和台積電ADR周五分別反彈4.2%和6.3%，周線仍跌12.2%和7.6%。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

AI股狂跌後又反彈 看懂怎麼回事嗎？外媒：科技股修正進入新階段

全球人工智慧（AI）概念股過去一個月來走勢如溜滑梯，跌勢在本周美國期中選舉結果明朗化後加速，科技股為主的那斯達克綜合指數5日收盤重挫5%，6日隨即反彈逾1%。外媒評論指出，科技股回檔修正進入新階段。

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

當賈森斯基（Ske Jarzenske）連續第三次投票支持川普時，這場選舉對他而言，還攸關投資盈虧。

俄臨時管理日本菸草子公司資產 日媒：或為施壓日本放寬制裁

俄羅斯總統普亭5日宣布將日本菸草產業（Japan Tobacco）子公司在俄國境內的資產交付「臨時管理」，日媒認為此舉可...

美股一周展望／晶片股急彈能追嗎？通膨、CoreWeave財報考驗反彈成色

美國股市周五靠晶片股反彈止穩，下周通膨數據和科技業財報將考驗反彈能否延續。投資人仍在評估資料中心建設可能放慢的程度，以及聯準會（Fed）若再升息對AI投資和企業獲利的影響。

特斯拉將停產Cybertruck 馬斯克估SpaceX年營收五千億美元

特斯拉執行長馬斯克周五在X上表示，德州廠將在2027年年中前後逐步停產電動皮卡Cybertruck，騰出產能增產自駕計程車Cybercab。他同日在紐約Baron投資年會上預估，SpaceX在2027年12月的單月營收若換算成年率，將超過5,000億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。