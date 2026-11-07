AI股狂跌後又反彈 看懂怎麼回事嗎？外媒：科技股修正進入新階段

全球人工智慧（AI）概念股過去一個月來走勢如溜滑梯，跌勢在本周美國期中選舉結果明朗化後加速，科技股為主的那斯達克綜合指數5日收盤重挫5%，6日隨即反彈逾1%。外媒評論指出，科技股回檔修正進入新階段。

金融時報社評指出，科技股新一波賣壓背後的考量是「止損」。民主黨在期中選舉捲起「藍色海嘯」，促使避險基金及其他運用槓桿的投資人慌忙大砍AI曝險，AI相關股票賣壓尤其強烈。晶片製造商輝達（Nvidia）股價一個月前剛漲上歷史新高，如今已回跌逾20%。

縱使美股6日局部收復失土，近日市場疲態暴露出AI建置階段正歷經更深層的轉變，更複雜的政治環境颳來強烈逆風，正襲向超大規模雲端服務業者（hyperscaler）。明年的晶片與資料中心支出成長，已推升借貸成本並導致訂單積壓。在德克薩斯、俄亥俄和其他大興土木蓋資料中心的州，選民把積極推動緩建的候選人拱上州長寶座，這顯示政治阻力也跟上來了。

近年來AI產業快馬加鞭趕建資料中心，氛圍一有變化，就足以讓這股動能踩煞車，無需支出實際下滑或需求果真崩塌。專門經營算力租賃業務的「新雲端」公司，本周股價跌得最慘。

任何淘金熱，首批挖到的黃金最值錢。好一段日子以來，華爾街已從AI淘金熱的「鋤鏟股」接收到估值訊號，顯示成長勢必減速。數月來，晶片公司雖回報訂單暴增，半導體股警訊已浮現，顯示超大規模業者不計代價、砸重金買記憶晶片的日子告終。

費城半導體指數6月漲勢見頂，此後已從巔峰摔落將近40%。同時期，三星電子股價腰斬，SK海力士更跌掉60%。這說明了為什麼，這兩家南韓記憶體大廠今年以美元計的獲利在科技業史上名列前茅，股價預期本益比卻只有個位數。

這不表示「AI交易」已死，但確實顯示，在爭先恐後籌資買晶片推升借貸成本後，原先白熱化的競爭正在降溫。美國許多選民此刻可能正愁眉苦臉查看投資組合，但房貸利率躍上8%的展望早就讓眾人怵目驚心。

往光明面看，持有美國大型科技股和資料中心業者股票的投資人，甚至可能默許民主黨提供一個藉口，遏止這場AI借貸與支出軍備競賽。信用市場已嗅到這種味道。本周股市殺聲震天的同時，防範超大規模雲端業者倒債風險的信用違約交換（CDS），合約價格不漲反跌；「新雲端」大咖CoreWeave某些債務的殖利率則飆升到17%。

結論是：AI脆弱的第一階段夾雜著樂觀與悲觀情緒，不斷飛快擴張的動能遲早會耗盡。本周的市場動盪也許不是此階段最後的多空拉鋸，但新的階段正隱約成形，或許更能清楚辨別贏家與輸家。