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俄臨時管理日本菸草子公司資產 日媒：或為施壓日本放寬制裁

中央社／ 東京7日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭5日宣布將日本菸草產業（Japan Tobacco）子公司在俄國境內的資產交付「臨時管理」，日媒認為此舉可能是為了向持續對俄實施制裁的日本施壓，爭取日方放寬制裁。 美聯社
俄羅斯總統普亭5日宣布將日本菸草產業（Japan Tobacco）子公司在俄國境內的資產交付「臨時管理」，日媒認為此舉可能是為了向持續對俄實施制裁的日本施壓，爭取日方放寬制裁。 美聯社

俄羅斯總統普亭5日宣布將日本菸草產業（Japan Tobacco）子公司在俄國境內的資產交付「臨時管理」，日媒認為此舉可能是為了向持續對俄實施制裁的日本施壓，爭取日方放寬制裁。

日本「讀賣新聞」報導，俄羅斯也可能藉此加大對日本的壓力，企圖讓日本不再援助烏克蘭。

俄羅斯於2023年為反制美國及歐洲對俄制裁，實施資產「臨時管理」制度。根據俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，截至9月下旬，被列入臨時管理的俄境內工廠等資產已超過130處。

俄羅斯經濟媒體RBC指出，迄今共有34家外國企業成為這項措施的對象，今年就有17家，包括瑞士食品大廠雀巢（Nestlé）及法國零售業巨頭歐尚（Auchan），占總數一半。日本菸草公司這次是首度被列為對象。

普亭（Vladimir Putin）10月1日在一場會議上表示：「如果發生掠奪我國企業的情況（例如國有化），我們已具備採取反制措施的條件。」外界認為，他心中所想的可能是俄羅斯遭歐洲凍結的資產。

在普亭訪問南千島群島（Southern Kurils）的擇捉島等舉動使日俄關係惡化之際，俄方對日本菸草產業子公司JT國際（JT International）採取了這項措施。

普亭在10月1日的同一場會議上談到持續在俄經營的日本企業時，曾說「我們正在支持其活動」。然而，日本政府在會議隔天的10月2日，便在內閣會議中同意新增對俄制裁。

也有看法認為，臨時管理制度旨在牽制外國企業撤出俄羅斯或解僱當地員工。不過，近來繼續留在俄羅斯營運的企業也成為目標。一名日本企業相關人士表示：「前景變得更難預料。」

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）電子版5日報導，負責臨時管理JT國際資產的，可能是俄羅斯啤酒製造商Baltika創辦人旗下的關係企業。

此外，俄軍9月至10月間曾攻擊位於烏克蘭中部的JT國際工廠。該工廠雖已停止營運，但俄羅斯國防部仍單方面聲稱，該工廠曾生產小型武器用彈藥。

烏克蘭方面則早在2023年8月，就以JT國際透過納稅支撐俄羅斯侵略行動為由，將其列入「戰爭支持者名單」。

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菸草 日本 普亭 資產 俄羅斯

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