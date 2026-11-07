晶片股急彈能追嗎？下周開盤前 五件值得留意的國際大事

美股周五靠晶片股反彈止穩，但主要指數周線仍收黑，標普500創2025年4月以來最大單周跌幅。費半和台積電ADR周五分別反彈4.2%和6.3%，周線仍跌12.2%和7.6%。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

下周通膨數據，以及CoreWeave、應用材料和思科財報，將考驗反彈能否延續。市場預期Fed 12月升息機率約八成，較高利率可能增加AI建設的籌資成本。投資人也將追問，資料中心限制是否影響工期、採購和獲利。

部分策略師認為，被迫賣壓消退後將浮現機會，但也有人提醒，周五漲勢較像空單回補和逢低買進，AI監管與支出疑慮仍未消除。

2. 美就業爆冷強勁、12月升息押注升溫 高盛看極端恐慌藏反彈機會

美國10月新增16.5萬個就業機會，超過市場預估的兩倍，9月數據也大幅上修至6萬個，10月失業率意外降至4.1%。

強勁就業數據讓交易員加碼押注聯準會12月升息，推升美國公債殖利率。高盛交易員指出，股市猛烈下跌後，市場恐慌情緒已升至極端水準，過去出現這種情況後，中期往往有強勁反彈。

3. 藍潮擋住AI擴建路？全美四成待建容量遇變數 明年基建支出恐減7%

美國期中選舉過後，資料中心擴建面臨更多限制。研究業者Cleanview統計，全美待建容量約四成位於新任州長承諾停止或暫停開發的州。另有46項限制建設的地方公投已通過或可望過關，至少17項全面禁止大型資料中心。

彭博產業研究估計，選舉結果可能讓科技業2027年原估1.4兆美元的AI基建支出減少5%至7%，最多約10GW算力無法如期啟用。

業者可能調整建案、轉往其他州開發。地方政府掌握土地使用和稅務權限，影響可能比州長措施更快浮現。即使未全面停建，許可審查拉長、用電與用水條件增加，也可能拖慢擴建。

4. 伊朗核議題鬆口 美伊停戰談判現曙光、布蘭特油價跌破百美元

彭博引述知情外交官報導，美國和伊朗結束戰爭的談判可能取得突破，德黑蘭願討論過去拒絕觸及的核子計畫議題，正研究主要斡旋國卡達提出的方案。若伊朗讓步，可望推進自6月臨時和平協議破裂後陷入僵局的談判。

川普近日也和卡達元首通話，討論化解歧見、達成全面停戰協議。伊朗戰爭推高油價和通膨，成為共和黨期中選舉慘敗的原因之一。

川普選後表示，暫無立即再度空襲伊朗的計畫，布蘭特油價跌破每桶100美元，為9月以來首見。但他仍可能決定恢復攻擊。

5. 外媒揭美方情報：黃仁勳曾交往女主管 疑受陸國安部指使蒐情

英國金融時報引述知情人士報導，美國政府認為，輝達執行長黃仁勳曾和新加坡客戶Megaspeed高階主管黃樂（Alice Huang）交往，美方情治單位認為她被中國大陸國家安全部吸收。

紐約時報則報導，美方已對黃樂進行至少一年電子監控，並評估她受命蒐集黃仁勳的情報，以了解美國AI晶片，也可能試圖透過輝達爭取向大陸供應先進晶片。川普2025年曾聽取兩人關係的簡報，未採取行動。

輝達對備忘錄及兩人交往的說法不願置評，先前表示黃仁勳每年和數千名客戶主管見面。