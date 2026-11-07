美股一周展望／晶片股急彈能追嗎？通膨、CoreWeave財報考驗反彈成色

美國股市周五靠晶片股反彈止穩，下周通膨數據和科技業財報將考驗反彈能否延續。投資人仍在評估資料中心建設可能放慢的程度，以及聯準會（Fed）若再升息對AI投資和企業獲利的影響。

道瓊工業指數周五下跌237.33點，標普500指數和那斯達克綜合指數分別上漲0.3%和1.1%。但主要指數周線仍收黑，標普創2025年4月以來最大單周跌幅。

費城半導體指數周五反彈4.2%，台積電ADR也大漲6.3%，但周線仍各跌12.2%和7.6%，

下周二公布的10月消費者物價指數（CPI）是焦點。FactSet彙整的初步預估顯示，年增率可能從3.7%升至3.9%，核心物價月增率則可能放緩，下周也將公布生產者物價指數（PPI）。

美國10月新增16.5萬個就業機會，遠高於預估的5.9萬個。據LSEG數據，市場目前預期Fed 12月升息的機率約八成。eToro分析師指出，就業強勁有利消費和獲利，但公債殖利率上升，也會提高投資人對AI投資報酬的要求，業者更須證明支出能轉為現金流。

CoreWeave、應用材料和思科下周將公布財報，其中CoreWeave最受關注。市場擔心資料中心建設限制和籌資成本，會影響新雲端業者擴張。法盛投資管理投資組合策略師梅爾森（Garrett Melson）認為，若CoreWeave能說明如何讓建案完工，有助減輕疑慮。

德州州長當選人希諾霍薩重申，暫停資料中心建設的措施只針對新申請的許可，且只是暫時實施。巴克萊全球研究主管拉潔雅克夏（Ajay Rajadhyaksha）認為，這表示2027年的建設應不受影響。後續仍須看各州如何訂定規則，以及業者是否調整工期、支出和採購。

巴克萊認為，選舉結果不足以解釋周四的跌幅，押注AI股的避險基金被迫減碼，放大了跌勢。高盛交易部門則指出，美股猛烈下跌，已讓市場恐慌情緒升至極端水準，過去出現這種情況後，中期往往有強勁反彈。隨著被迫賣股的壓力逐漸消退，進場機會也開始浮現。

但周五標普收復的點數不到前一天跌幅的一成。StoneX策略師拉扎札達（Fawad Razaqzada）認為，漲勢更像空單回補和逢低買進，AI監管與支出疑慮仍在。

Freedom Capital Markets首席市場策略師伍茲（Jay Woods）認為，市場可能還要跌幾天、甚至一周才見底。他看好美光、輝達（NVIDIA）和半導體股的機會，但主張先少量買進。下周反彈能否站穩，仍取決於通膨、建案進度，以及科技業能否守住獲利展望。