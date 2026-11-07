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特斯拉將停產Cybertruck 馬斯克估SpaceX年營收五千億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Cybertruck於2023年底開始交車，馬斯克當時預估年銷量可達25萬輛。路透
Cybertruck於2023年底開始交車，馬斯克當時預估年銷量可達25萬輛。路透

特斯拉執行長馬斯克周五在X上表示，德州廠將在2027年年中前後逐步停產電動皮卡Cybertruck，騰出產能增產自駕計程車Cybercab。他同日在紐約Baron投資年會上預估，SpaceX在2027年12月的單月營收若換算成年率，將超過5,000億美元。

馬斯克稱Cybertruck是特斯拉做過最好的車，形容德州廠結束生產是「一個時代的落幕」。路透報導，目前仍不清楚特斯拉會把Cybertruck移往其他工廠生產，還是真正全面停產。奧斯汀廠是已知唯一能製造這款車專用零件的特斯拉工廠。

Cybertruck於2023年底開始交車，馬斯克當時預估年銷量可達25萬輛。但汽車研究業者Cox Automotive的數據顯示，特斯拉2025年在美國只賣出約2萬輛，較前一年減少48%。今年前九個月交車約1.16萬輛，再比去年同期減少28%。

特斯拉2019年發表Cybertruck時，公布的起價不到4萬美元，今年最便宜的車款卻要8萬美元以上。高價、接連召回，加上美國電動皮卡市場買氣有限，都讓銷量難有起色。

接手產能的Cybercab是雙座自駕計程車，沒有方向盤和踏板。特斯拉9月開始在奧斯汀以少量Cybercab提供付費載客服務。美國國家公路交通安全管理局同月展開查核，檢視特斯拉自行認定Cybercab符合聯邦車輛安全標準的依據。Cybercab能否擴大營運，仍有待觀察。

SpaceX本身就是Cybertruck的大買家之一。根據SpaceX的上市申請文件，SpaceX在2025年按建議售價向特斯拉採購價值1.31億美元的Cybertruck。

《巴隆》報導，馬斯克周五在Baron投資年會上表示，SpaceX第3季營收較前一季大增87%。他估計，第4季可能再比前一季增加約70%，明年第1季也可能有相近的增幅。按這個增幅推算，明年第1季營收約為420億美元，高於分析師目前預估的330億美元。

馬斯克所說的5,000億美元，是將2027年12月單月營收乘以12換算，這表示當月營收可能超過約417億美元。他也強調，這只是他對營收走勢的判斷，並未作出承諾。

美國期中選舉後，投資人擔心資料中心擴建遇到更多限制，特斯拉和SpaceX股價一度走低。馬斯克在會上也坦言，地方反對資料中心的聲浪很大，但他認為，SpaceX在孟菲斯的Colossus I資料中心帶動了當地經濟。

SpaceX周五股價大漲8.6%，周線僅跌0.3%；特斯拉周五也反彈4.2%，周線仍跌10.4%。

SpaceX Cybertruck 特斯拉

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