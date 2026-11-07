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金融時報揭美方備忘錄 指黃仁勳曾和疑遭陸國安單位吸收的女主管交往

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳今年親自遊說川普，爭取准許輝達向大陸客戶出口H200晶片。川普2025年展開第二任期以來，黃仁勳已多次和他會面。美聯社
黃仁勳今年親自遊說川普，爭取准許輝達向大陸客戶出口H200晶片。川普2025年展開第二任期以來，黃仁勳已多次和他會面。美聯社

英國金融時報引述知情人士報導，美國政府認為，輝達NVIDIA）執行長黃仁勳曾和一名中國大陸女子交往。美方情治單位認為，這名女子被大陸主要情治機關國家安全部吸收，從事間諜活動。

知情人士說，美國官員今年根據美方取得的情報撰寫備忘錄指出，黃仁勳曾和黃樂（Alice Huang）交往。黃樂是新加坡Megaspeed的高階主管，該公司是輝達的客戶。

知情人士說，美國總統川普前往北京和大陸國家主席習近平會晤前不久，這份備忘錄曾在少數美國高層官員之間傳閱。

黃仁勳和這名Megaspeed主管同框的照片和影片，已在社群媒體流傳。輝達對這份備忘錄，以及兩人曾有親密關係的說法，均不願置評。輝達先前表示，黃仁勳「每年都會和數千名客戶公司的主管見面」。

Megaspeed涉嫌違反美國出口管制，將輝達先進晶片走私至大陸，受到美方調查。輝達先前已就相關指控展開內部調查，認為沒有證據顯示Megaspeed有不法行為。

這份備忘錄的內容曝光前一天，幾位共和黨籍資深眾議員要求黃仁勳出席眾院對中、外交和情報委員會的閉門會議。紐約時報先前報導，美方情治單位認定，大陸曾把黃仁勳列為間諜活動的目標。議員希望黃仁勳就這篇報導回答問題，並說明輝達採取了哪些安全措施。

Megaspeed於2023年從一家大陸遊戲公司分拆成立。美國政府一直在調查涉嫌將先進晶片走私至大陸的業者，尤其是東南亞業者。由於美中在人工智慧（AI）領域的競爭加劇，美方也加強調查，愈來愈擔心大陸取得可加快軍事現代化的先進晶片。

美國國安官員私下曾對黃仁勳表達不滿。黃仁勳今年親自遊說川普，爭取准許輝達向大陸客戶出口H200晶片。川普2025年展開第二任期以來，黃仁勳已多次和他會面。

川普5月飛往大陸和習近平會晤時，黃仁勳原本未隨其他企業執行長搭乘空軍一號從華府出發。川普得知黃仁勳未列入隨行名單後，打電話給他。黃仁勳隨後飛往阿拉斯加，趁空軍一號中途停靠時登機。9月習近平訪美期間，黃仁勳也出席川普為習近平舉行的國宴。

黃仁勳 國安 金融時報 美方 主管 NVIDIA 輝達 習近平

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