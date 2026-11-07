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OpenAI最新籌資估值1.25兆美元 策略師說Anthropic宜估1兆以免股災

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
OpenAI新一輪募資估值為1.25兆美元。AI股大跌後，也讓準備上市的對手Anthropic面臨估值下修壓力。路透
OpenAI新一輪募資估值為1.25兆美元。AI股大跌後，也讓準備上市的對手Anthropic面臨估值下修壓力。路透

彭博引述知情人士報導，OpenAI新一輪募資首批約110億美元已到位，估值為1.25兆美元。AI股大跌後，這輪募資規模從原訂至少300億美元縮至最多200億美元，也讓準備上市的對手Anthropic面臨估值下修壓力。

知情人士說，首批資金截至周五已匯入OpenAI，出資者包括Coatue Management和普信（T. Rowe Price）。這輪募資的其他投資人包括軟銀集團、紅杉資本、Founders Fund、安德里森霍洛維茲（Andreessen Horowitz），以及一批來自阿拉伯聯合大公國的投資人。OpenAI也正和投資銀行合作，向高資產客戶和散戶募資。

OpenAI延後首次公開募股（IPO）計畫後，已為這輪募資洽談逾一個月。彭博先前報導，OpenAI原擬以1.4兆美元估值籌措至少300億美元，後因AI股大跌而縮小募資規模。OpenAI上一次募資是在3月，當時以8,520億美元估值籌得1,220億美元。

這輪募資啟動以來，市場對AI的看法已有變化。投資人原本就擔心大筆基礎建設支出能否回本，民主黨在美國期中選舉拿下國會兩院後，資料中心擴建可能面臨更嚴格的審查，也讓市場重新評估AI業者的成長前景。那斯達克100指數周四大跌6.4%，市值蒸發2.3兆美元，創單日紀錄。

開發聊天機器人Claude的Anthropic預計下周啟動IPO投資人巡迴說明會。知情人士透露，潛在投資人目前討論的估值約為1.2兆至1.3兆美元，低於先前向承銷銀行提出的1.4兆至1.5兆美元，有人甚至只願以1.1兆美元估值考慮認購。相關討論仍在進行，估值尚未敲定。Anthropic不予置評。

滙豐首席多元資產策略師凱特納（Max Kettner）認為，估值定在約1兆美元，或可減少上市後股價大幅震盪的風險。晨星首席股票策略師費爾德（Michael Field）則認為，若市場能維持目前水準，Anthropic可能接受稍低的估值，按計畫完成上市。

凱特納曾率先看準這波美股多頭，他在周四美股重挫前兩周，已將股票配置從大幅加碼降至中立。他認為，AI投資的基本面仍在，Anthropic若如期上市，可能比美國期中選舉更能左右AI股走勢。若以1兆美元估值上市，掛牌後較有機會走穩。

OpenAI Anthropic 股災

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