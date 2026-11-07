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中磊再添一款寬頻設備可輸美 Wi-Fi 7家用閘道器獲FCC有條件放行
美國聯邦通訊委員會（FCC）有條件核准中磊電子（5388）的XF10家用閘道器，核准效期至2028年5月8日。這款閘道器內建10G EPON光電數據機（ONU），支援三頻4×4×4 Wi-Fi 7。
中磊電子是台灣電信寬頻設備廠商，為電信和有線電視業者供應光纖設備、數據機和家用閘道器。經濟日報先前報導，中磊已向北美電信業者量產出貨光纖設備。這次獲FCC有條件核准的XF10，同時支援10G EPON光纖接取和Wi-Fi 7，讓中磊多一款可在核准期限內輸美的家用寬頻設備。
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