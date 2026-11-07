中磊再添一款寬頻設備可輸美 Wi-Fi 7家用閘道器獲FCC有條件放行

人工智慧（AI）新創公司Anthropic的首次公開發行股票（IPO）計畫遭遇了美國期中選舉後的拋售潮，導致潛在投資人重新評估該公司的合理上市價，知情人士透露，目前市場討論的估值區間已降至1.2兆至1.3兆美元，較先前預估的市值明顯縮水許多。

2026-11-07 10:04