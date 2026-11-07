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貿易休戰恐生變？英媒：美國警告中國：立即履行釜山貿易協議

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貿易休戰恐生變？英媒：美國警告中國 立即履行釜山貿易協議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸國家主席習近平（右）與美國總統川普5月14日參觀北京天壇。美聯社
中國大陸國家主席習近平（右）與美國總統川普5月14日參觀北京天壇。美聯社

金融時報獨家報導，美國總統川普中國大陸國家主席習近平2025年10月在南韓釜山達成貿易戰休戰協議，但華府認為北京未充分履行稀土及其他產品出口承諾，對此日益感到不滿。美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾6日上午和負責對美貿易談判的中國國務院副總理何立峰通話，警告中方必須履行協議。

根據金融時報取得的通話紀要，美國財政部表示：「貝森特部長強調，中國立即全面履行在釜山做出的承諾至關重要，並對中國近期的行動表達關切。」財政部補充：「他強調，能否持續取得進展取決於具體成果，美國將密切評估中國履行協議的情況。」

一名美國官員表示，貝森特與葛里爾已向中方明確表示，川普將此事視為「優先事項」，中國必須履行釜山協議的承諾。葛里爾當天稍晚在X發文表示：「我強調，中國採取具體行動，全面履行過去的承諾至關重要，尤其是農產品採購、稀土及其他關鍵礦產方面的承諾。」

美方發出警告之際，距離川普與習近平預計在深圳亞太經合會（APEC）峰會會面僅剩不到2周。預料貿易議題不會是深圳川習會談的主要議題，但兩人12月在邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會再次會面時，幾乎肯定會更深入討論。貝森特與葛里爾預計在APEC與G20峰會之間，親自與中方官員會面。

美中貿易休戰協議將於2027年1月10日到期。習近平今年9月訪問華府時，由於雙方談判代表未能化解分歧，美中同意將原定期限延長2個月。美國官員9月曾向金融時報表示，中國在稀土方面僅履行釜山承諾的三分之二。一名知情人士表示，習近平赴華府與川普會面前，貝森特曾於9月在紐約直接向何立峰表達關切，但此後北京並未增加稀土供應。

中國否認美方有關北京未履行稀土承諾的指控。美方認定，中國已履行採購黃豆的承諾，但未兌現其他農產品的採購承諾。美國也對中國限制向日本出口釔（Yttrium）感到擔憂。釔是應用於噴射機引擎、飛彈等產品的關鍵稀土元素。日本生產供美國製造產品使用的零組件，日本企業已警告政府，釔庫存正降至危險水準。

智庫保衛民主基金會（FDD）美中關係專家辛格頓（Craig Singleton）表示，美國財政部對北京發出的警告，是「相當直接的外交措辭」。他指出，在中方履行現有承諾之前，華府似乎不願談判新的讓步，「如果雙方連先前究竟向彼此承諾了什麼都無法達成共識，延長休戰協議可能變得更加棘手」。

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