稀土成美中貿易角力焦點 美喊話中國「全面且立即」履約

美中貿易協議履行進度再受關注。美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾今天與中國副總理何立峰通話，敦促北京全面且立即落實2025年貿易協議承諾，並對中國近期行動表達關切。稀土出口與中國履約情況，仍是雙方貿易角力的關鍵焦點。

法新社報導，美國財政部聲明指出，部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院副總理何立峰通話。貝森特強調，雙方持續取得進展，有賴於具體成果，美國將密切評估中國履行協議的情況。

這份聲明提及中國在2025年10月做出的承諾。當時，美國總統川普與中國國家主席習近平於韓國釜山舉行的亞太經合會（APEC）期間會面。

這項協議反映美中在2025年稍早互相升高關稅後，雙邊緊張關係有所緩和。協議要求中國在2026年以及至2028年前，持續採購美國大豆。

中國也同意暫停實施新的稀土出口管制措施，並對相關材料出口核發通用許可。

釜山協議最初有效期限為一年，但在習近平9月訪問白宮期間，美中將貿易休戰期限延長至2027年1月10日。

貿易專家指出，目前美中雙方的核心分歧，在於中國稀土出口的規模與程度。

稀土是智慧型手機、汽車及軍事裝備等產品製造過程中的重要材料。