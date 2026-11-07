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美就業數據優於預期 華爾街科技股回彈

中央社／ 紐約6日綜合外電報導

美國就業數據優於預期，帶動美元走強，科技股今天回彈，收復前一交易日重挫的部分失土。

道瓊工業指數終場下跌237.33點，或0.46%，收在51285.73點。

標準普爾500指數上漲23.13點，或0.31%，收在7376.86點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲264.43點，或1.09%，收在24579.43點。

費城半導體指數上漲379.112點，或4.21%，收在9390.250點。

華爾街 科技股 道瓊工業指數

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