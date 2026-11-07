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傳微軟逐步終止租用甲骨文AI算力 重新評估雲端合作
彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士報導，微軟（Microsoft）正逐步終止向甲骨文（Oracle）租用人工智慧（AI）運算資源的布局，此舉是微軟重新評估數十億美元雲端合作計畫的一環。
根據報導，微軟近幾個月已開始逐步停用向甲骨文租用的運算資源，原因是微軟決定不再續約。
報導指出，隨著微軟需求不斷變化，原先租用的運算資源逐漸無法滿足需求，因此使用價值也隨之降低。
微軟與甲骨文尚未立即回應路透社的置評請求。
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