科技股反彈仍難挽跌勢 歐股三大指數收黑

美國10月勞動市場強彈，呈現就業人數、失業率、薪資增幅及勞動參與「四強」榮景。非農業就業人數比9月激增16.5萬人，遠高於預估，9月就業人數也溫和上修，失業率回降，勞工就業意願持續升高，薪資也加速上升。經濟學者認為聯準會（Fed）12月中恢復升息的機率更高，消息引發美債殖利率上升、美元升、金價跌。

2026-11-07 01:03