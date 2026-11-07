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科技股反彈仍難挽跌勢 歐股三大指數收黑
科技股反彈，但未能從前一個交易日暴跌中完全恢復，市場擔心獲勝的美國民主黨人會對推廣人工智慧（AI）基礎設施踩煞車，儘管歐洲科技公司數量不多，倫敦、巴黎和法蘭克福股市今天仍收黑。
倫敦FTSE 100指數下跌108.72點或1.01%，收在10673.94點。
法蘭克福DAX指數下跌504.65點或1.92%，收在25820.36點。
巴黎CAC 40指數下跌66.37點或0.81%，收在8139.00點。
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