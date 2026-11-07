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美國10月大增16萬5000名就業人口 添聯準會升息壓力

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國勞工部今天公布，美國10月增加16萬5000名就業人口，遠高於分析師預期；10月失業率略降至4.1%，同樣優於預期。這可能令美國聯邦準備理事會（Fed）面臨更大的升息壓力。

法新社報導，根據美國金融市場分析服務商Briefing.com彙整分析師普遍的預估看法，原本預期美國10月僅會增加6萬5000名就業人口，失業率則維持在4.2%。

美國勞工部的勞工統計局（BLS）同時將8和9月增加的就業人口合計上修8萬4000名，其中9月由原本的2萬9000名大幅調升至6萬名。該局並在聲明中表示，10月增加人數遠高於前12個月單月平均的4萬8000人。

以產業來看，美國10月增加最多就業人口的是專業和商業服務業，多達7萬名，遠高於過去1年單月平均1萬5000名；醫療保健業增加4萬2000名，運輸倉儲業增2萬5000名，製造業則增1萬9000名。

美國勞動市場維持相對穩定，使得聯準會能夠將打擊通貨膨脹列為優先。尤其是今天公布的數據顯示，10月美國勞工平均時薪僅較去年同期增加3.1%，漲幅持續落後居高不下的通膨率。

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