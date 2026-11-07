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軟銀違約風險升溫！5年期CDS利差飆至四年高點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
日本軟體銀行防範軟銀倒債風險的信用違約交換價格躍上四年高點。（路透）
日本軟體銀行防範軟銀倒債風險的信用違約交換價格躍上四年高點。（路透）

人工智慧（AI）投資熱潮難以為繼的疑慮加深，賣壓從股市蔓延至信用市場。日本軟體銀行（Softbank）股價6日重挫11%，防範軟銀倒債風險的信用違約交換（CDS）價格則躍上四年高點。

軟銀股價6日收盤大跌10.8%，自9月初迄今股價已腰斬。Markit數據顯示，軟銀5年期CDS利差6日激升466個基點，是2022年10月來最大。此價位顯示債務違約機率達30.6%。

軟銀已在AI前沿模型開發商OpenAI投資646億美元，並持有晶片設計公司安謀（Arm）九成股權，還透過子公司SB Energy投資開發資料中心，被視為AI投資展望的風向球。

軟銀以破紀錄利率發債籌資入股OpenAI，財務狀況備受關注。但OpenAI把首次公開發行股票（IPO）延到2027年，投資回報隨之延後。

民主黨本周在美國期中選舉大勝，激起AI基建趨緩疑慮，為此大量發債的公司CDS利差走高。

新加坡Asymmetric顧問公司日股策略師安華札德說：「AI基建公司的信用狀況持續降低，本周股價也終於把資料中心開發步調放緩納入考量。但我認為，短線已觸底。」

期中選舉結果明朗化後，全美明、後兩年資料中心運能擴充計畫中，三分之一岌岌可危，因坐落於民主黨主政的州。但Futurum Group半導體與基建主管布爾克認為，選舉結果不會影響近期需求，況且預定2027年完工的資料中心建案，大多已獲監管當局放行，並確定電力、晶片和其他零組件供應無虞。

不過，更長期的展望就較混沌不明，因為政治反對聲浪日益高漲，股票和債券投資人也愈來愈聚焦於投資回報。

安華札德說：「我認為，本周股價跌深反彈後，我們預料明年底前，投資放緩會被證實，而現實情況逐漸展現後，股價可能再度下測這些低點。」

軟銀 價格 OpenAI

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