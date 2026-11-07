美國就業市場全面升溫！10月非農暴增16.5萬人 Fed 12月升息機率大增

美國10月勞動市場強彈，呈現就業人數、失業率、薪資增幅及勞動參與「四強」榮景。非農業就業人數比9月激增16.5萬人，遠高於預估，9月就業人數也溫和上修，失業率回降，勞工就業意願持續升高，薪資也加速上升。經濟學者認為聯準會（Fed）12月中恢復升息的機率更高，消息引發美債殖利率上升、美元升、金價跌。

10月非農業就業人數增量為16.5萬人，遠高於9月時的6萬人（原先數字為2.9萬人），及市場預估的7萬人增量；8、9兩月人數也共上修8.4萬人，其中9月上修3.1萬人，8月上修5.3萬人。8-10月就業移動平均數為每月增加13.7萬人，遠高於7-9月時的7.9萬人。

美國非農就業人口變動

10月民間部門就業增加15.9萬人，遠高於預估的6.5萬人，也高於9月時的7.8萬人增量。製造業增加1.9萬人，高於預估的7,000人，也高於9月時的1.3萬人增量。各部門就業普遍增加，以專業人士、商業服務業及醫療業最強；其中醫療及社會協助部門的就業增加約5.5萬人，是六個月來最多。

平均時薪比9月大幅提高0.4%，高於預估的0.3%，且9月的升幅也由0.1%上修為0.3%；比去年同期上升3.1%，高於預估的2.9%，及9月時的3%增幅。平均每周工時為34.4小時，與9月持平，也符合預估。

失業率回降0.1個百分點，為4.1%，也低於預估的4.2%。勞動參與率進一步上升0.1個百分點，為61.9%，也高於預估的61.8%，是連續第三個月回升，表示勞動力供給持續回升。不過就業不足率上升0.3個百分點，為7.9%，顯示兼職人數回升。

經濟學者指出，由於消費支出強韌，且企業投資強勁，支持總需求及帶動企業獲利增加，鼓勵企業增雇員工；各月就業增加人數雖不平均，但整體雇用趨勢仍然偏強，足以使失業率維持低檔。

由於10月就業升溫，加上油價上漲，通膨可能進一步升高；如果11月就業持續穩健，則Fed將於12月中恢復升息，且明年初將進一步升息，整個升息周期的升幅可能較大。

紐約聯準銀行總裁威廉斯6日在法蘭克福舉行的歐洲央行活動上表示，美國通膨「絕對過高」，不過其他指標迄今並未發出令人擔憂的訊號，當前應累積更多訊息，以評估物價面臨的風險。

他也說，貨幣政策「確實發揮著關鍵作用，以確保這些相對價格衝擊不會演變成更廣泛或更持久的通膨」。