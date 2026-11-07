聽新聞
0:00 / 0:00
美民主黨拿下國會兩院 億萬富豪財富大縮水
這次美國民主黨在期中選舉拿下國會兩院，讓輝達執行長黃仁勳付出高昂代價。其一是，市場擔心資料中心擴建受限，輝達周四股價創2025年1月以來最大單日跌幅，黃仁勳淨值降至1,509億美元，在彭博億萬富豪指數的排名從第9滑落至第13。
馬斯克和甲骨文共同創辦人艾里森的身家也分別縮水797億和101億美元。
因全球科技股湧現賣壓，不只黃仁勳跌出全球十大富豪之列，許多亞洲富豪的淨資產都大幅減少。其中，三星電子的李在鎔及其母親和妹妹，三人財富合計縮水約25億美元。
彭博數據也顯示，在截至6日收盤的一日內，軟銀集團創辦人孫正義身家減少約23億美元至約330億美元，損失慘重；日月光投控創辦人張虔生，財富則縮水16億美元至約196億美元；大陸光通訊模組龍頭中際旭創名譽董事長王偉修，身家減少10億美元至129億美元。
台灣方面，鴻海集團創辦人郭台銘和台積電創辦人張忠謀，6日財富均少了1億美元；聯發科董事長蔡明介財富縮水6億美元，而川湖科技創辦人林聰吉，身家更驟減8億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。