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AI 類股遭「血洗」 短線提防系統性賣壓

經濟日報／ 編譯劉忠勇季晶晶／綜合外電
華爾街看多選後行情卻遭美股重挫打亂。路透
華爾街看多選後行情卻遭美股重挫打亂。路透

全球人工智慧（AI）類股遭遇「血洗」賣壓，台日韓股市6日都崩跌，儘管美國科技股6日早盤回升，但觀察家指出，華爾街各大交易部門在期中選舉前都押注，選後股市將會上漲，卻反而被猛烈跌勢打個措手不及，競相降低風險部位，股市短線依然面臨系統性基金進一步減碼的壓力。

美股5日暴跌，那斯達克綜合指數重挫5.5%，市值蒸發2.5兆美元，費城半導體指數更狂崩12.3%，為史上第二大單日跌幅，猛烈賣壓延燒亞洲6日交易，南韓Kospi指數一度暴跌8.8%、失守5,000點大關，觸發暫停交易20分鐘，東京日經225指數跌破60,000點。從台灣到香港，都有高資產客戶因槓桿交易虧損，被要求補繳保證金。

美國民主黨拿下國會兩院後，投資人擔心人工智慧（AI）監管緊縮、資料中心建設放慢，紛紛拋售科技股。Eagle's View資本管理公司經理人麥奎爾指出，投資人似乎都集中持有同一批股票或類股，如今同時撤出，形成多年來少見的單邊頹勢。市場人士也說，股價跌破關鍵技術水準後，選擇權投資人被迫平倉，進一步加劇波動。

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