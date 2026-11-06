AI股慘兮兮 這三大關鍵攸關回神時間

美股近日巨幅震盪，多家國際財經媒體分析，未來晶片股能否站穩，取決於資料中心建案會延後多久、大型雲端業者是否縮減支出，以及分析師會不會下修獲利預估。

民主黨在國會和州長選戰大勝後，市場最先擔心的是地方政府收緊資料中心的開發條件。德州州長當選人希諾霍薩主張立即暫停開發，德州和俄亥俄州等地的建案，也可能面臨更嚴格的供電和用水要求。此外，國會加強調查、推動AI安全立法，則是科技業面臨的另一層壓力，眼前能直接左右施工進度的，仍是州和地方政府。

這一波能否由反彈走向回穩，要看州政府最後開出什麼條件、雲端大廠是否維持資本支出，以及晶片廠能否守住獲利預估。對台灣供應鏈而言，客戶只是把交貨日期往後挪，還是連採購數量也往下砍，將是判斷這波頹勢有沒有傷到基本面的依據。

有關資料中心興建近期，OpenAI表示，未來協商資料中心開發案時，將避免簽署保密協議，也會確保居民無須負擔建案用電費用。若業者願意承擔更多成本，部分建案仍可能推進，也可能改到其他州興建。

對台積電和台灣設備供應商而言，應先看客戶是否調整採購和交貨時程。若只是延後施工，訂單可能往後移。若雲端大廠連投資規模也縮減，才會進一步影響晶片和設備需求。

《巴隆》指出，追蹤半導體股的iShares ETF（SOXX），本益比已從6月一度達未來12個月預估獲利的33倍，降至約16倍。瑞銀認為，晶片股已反映不少對建設放慢的疑慮。但這些本益比仍是按現有獲利預估計算。若客戶維持採購、獲利預估也能守住，跌深的優質晶片股可能先有買盤。若訂單和獲利接連下修，即使股價已跌一大段，仍可能繼續承受賣壓。

周四跌勢也反映資金同時撤出先前漲幅較大的股票。追蹤美股動能策略的ETF大跌8.2%，VIX指數升至28.18。一些採取類似策略的避險基金被迫減碼，原本可能逢低承接的大型基金卻縮手。接下來可觀察波動是否回落，以及晶片股反彈時，買盤能否從少數大型股擴及其他供應商。

過去十年，那斯達克綜合指數十次跌入修正，部分跌勢在接下來一個月仍持續。從各次修正低點起算，指數三個月後平均上漲9.4%，半年後平均上漲17.0%。但這組數字須等低點確立才有意義。2022年1月跌入修正區後，那斯達克接下來半年又跌了18.3%。