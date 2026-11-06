聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲也反AI！社運人士大抗爭+傳央行考慮審查資料中心相關的銀行貸款

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
社運人士闖入微軟在阿姆斯特丹的資料中心工地。路透
社運人士闖入微軟在阿姆斯特丹的資料中心工地。路透

大批抗議人士6日衝進微軟在荷蘭阿姆斯特丹的資料中心施工現場，為為期兩天的抗議活動揭開序幕，加上知情人士透露，歐洲央行考慮審查與資料中心相關的銀行貸款，凸顯世人對這類人工智慧（AI）關鍵基礎設施愈來愈反感。

路透報導，號召環保及數位權利團體共同反對大規模興建資料中心的「阻止骯髒資料中心」（Stop Dirty Data Centres）聯盟表示，將於6日、7日在全球16個國家展開行動。

超過100名社運人士6日聚集在微軟位於阿姆斯特丹的工地，挽著彼此的手臂遊行後闖進工地，爬上起重機、懸掛氣球，甚至跳起舞來，警方則在一旁警戒。

抗議者范德貝克說：「這些資料中心正在摧毀我們的世界。它們消耗大量資源，讓我們的環境變得愈來愈不適合居住。這就是我們今天站出來抗議的原因。」

獲Brookfield旗下橡樹資本（Oaktree）支持的土地持有者Pure Data Centres指出，將投資逾10億美元，會致力與當地的利害關係人溝通。

其他預定舉行的抗議活動，包括在愛爾蘭都柏林遊行、在波蘭華沙國會大廈外抗議，以及針對微軟另一座在丹麥的資料中心。

「阻止骯髒資料中心」聯盟表示，他們並非反對進步，也未要求關閉現有資料中心，而是主張在各國政府制定更明確的規範之前，應暫停興建大型資料中心。

歐洲正面臨兩難：一方面希望在AI領域迎頭趕上美國及亞洲，以提高生產力；另一方面又希望維持普遍較嚴格的監管與公共保障措施。

歐盟科技事務執委維爾庫寧5日接受路透訪問時表示，歐洲需要更多資料中心來推動AI發展，但也強調，相關建設必須審慎進行。

另據彭博引述知情人士說法，歐洲央行高級官員已在內部以及受其監督的貸款機構溝通時，提出這個審查資料中心相關貸款的想法，可能採取現場檢查的形式，深入了解銀行如何核算未來現金流、抵押品估價等因素。

央行 資料中心 歐洲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

微軟砸數百億美元捧紅新雲端 如今退出部分建案 轉向擴建自家資料中心

AI交易遭遇逆風 那指創「解放日」以來最大單日跌幅

資料中心改蓋沙漠或赴海外？美選後限建壓力升高 科技巨擘找出路

避開美國出口管制 中國AI新創月之暗面轉向歐洲租輝達晶片算力

相關新聞

美股早盤／反攻號角響起！費半漲約6%、台積電ADR強彈近8% 道瓊獨憔悴

美股那斯達克指數在前一個交易日遭遇猛烈賣壓、跌入修正區間後，投資人6日早盤趁低承接晶片股，帶動指數反彈。

不給韓廠賺了？傳台積電考慮進軍先進記憶體晶片 可能建新廠或收購

知情人士透露，台積電正考慮進軍先進記憶體晶片製造領域。

科技股狂瀉！亞洲富豪財富大失血180億美元 這3人卻不減反增

全球科技股湧現賣壓，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因此跌出全球十大富豪之列，亞洲企業也受重創，許多亞洲富豪的淨資產都大幅減少。

外資拋售力道不減…韓股與韓元出現罕見股匯反向 與台股典型路徑相反

韓元自7月一路走揚至1,300價位，上周五約在1,350附近震盪。國泰世華指出，近期外資拋售力道不減，但韓股與韓元出現罕見股匯反向，在大漲與大跌的波動日尤其明顯，與台股常見的外資賣、股市跌、台幣貶的典型路徑相反。

遠超預期！美國10月就業呈現四強榮景 12月升息機率更高

美國10月勞動市場強彈，呈現就業人數、失業率、薪資增幅及勞動參與率「四強」榮景。非農業就業人數比9月激增16.5萬人，遠高於預估，9月就業人數也溫和上修，失業率回降，勞工就業意願持續升高，薪資也加速上升。經濟學者認為聯準會（Fed）12月中恢復升息的機率更高，10年期公債殖利率回升3基點，報4.88%。

歐洲也反AI！社運人士大抗爭+傳央行考慮審查資料中心相關的銀行貸款

大批抗議人士6日衝進微軟在荷蘭阿姆斯特丹的資料中心施工現場，為為期兩天的抗議活動揭開序幕，加上知情人士透露，歐洲央行考慮審查與資料中心相關的銀行貸款，凸顯世人對這類人工智慧（AI）關鍵基礎設施愈來愈反感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。