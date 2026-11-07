1分鐘看世界／新加坡新航升級頭等與商務艙 砸16億美元 提升競爭力

新加坡航空斥資逾20億星元（16億美元），推出全新座椅、餐飲及娛樂服務，其中頭等與商務艙的升級，預計2027年中起率先配置於空巴A350長程及超長程客機，力求維持競爭力。

頭等艙座椅配備32吋4K螢幕、Bang & Olufsen降噪耳機，可預訂雙人床及面對面用餐配置；商務艙配備22吋4K螢幕、無線充電及藍牙音訊功能。豪華經濟艙座椅後傾空間增加1吋，經濟艙換裝新椅布，兩者均配備全新4K椅背螢幕，但僅限於未來交付的波音777-9客機。

日本／載板大廠社長會見首相 爭取政府補助 力挺投資案

載板大廠揖斐電（Ibiden）社長河島浩二6日與其他日企高層會見日相高市早苗，爭取政府補助，協助支持該公司在2030年前投資約2兆日圓（127億美元）來因應AI晶片需求。

日本／Sony娛樂及遊戲銷售亮眼 估年度營益衝118億美元

受惠於娛樂及遊戲產品亮眼銷售，Sony將財測調高15%，預期本年度營業利益達1.87兆日圓（約118億美元）。7-9月營收與營業利益分別為3.43兆及6,223億日圓，均優於預期。

聯合國／進口需求疲軟 供應回穩 糧農組織食品價格指數下滑

聯合國6日表示，衡量全球糧價的糧農組織食品價格指數，在10月下跌1.2%至133.9點，從近四年高點的9月回落，原因是進口需求疲軟，加上黑海穀物供應受擾顧慮減輕。

荷蘭／ING擬脫售資料中心貸款 包含12筆項目 總價5億美元

ING據說擬脫售約5億美元資料中心貸款組合，涵蓋12筆貸款，包括與美國新墨西哥州星門計畫有關的2,500萬美元貸款，訂19日透過競爭性競標程序標售，但未獲該銀行證實。

利比亞／最高宗教領袖喊禁Nike服飾 要求穆斯林拒買拒穿

利比亞最高宗教領袖本周下令禁止穆斯林買、賣或穿Nike服飾，因這家公司以希臘神話勝利女神尼姬命名，打勾商標設計靈感也受女神翅膀啟發。此禁令不具法律約束力。

沙國／調降銷往亞洲輕原油價格 每桶折2美元 減幅六年最大

沙國6日宣布調低12月銷往亞洲的阿拉伯輕原油官訂價格（OSP）每桶2美元，新油價比阿曼／杜拜平均價格每桶折價6.5美元，降幅超出市場預估，也是2020年來最大的折價幅度。

美國／加州新法防孩童沉迷社媒 Google、Meta等請求法院阻止

Google、Meta和TikTok已訴請法院阻止加州實施限制16歲以下孩童沉迷社群媒體風險的新州法，認為該法以州政府判斷取代家長判斷，違反憲法第一修正案對言論自由的保護。

墨西哥／央行降息1碼至6.25% 強調新利率有利抑制通膨

墨國央行5日意外一次性降息1碼至6.25%，並暗示之後將暫停調整利率，強調維持新利率有利抑制通膨、因應外來經濟挑戰。墨西哥10月上半月通膨率為3.62%，高於3%目標。