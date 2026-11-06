不給韓廠賺了？傳台積電考慮進軍先進記憶體晶片 可能建新廠或收購

知情人士透露，台積電正考慮進軍先進記憶體晶片製造領域。

The Information引述兩名知情人士報導，台積電最近應最大客戶輝達（NVIDIA）要求，開始擬定生產特定類型的先進記憶體晶片「3D DRAM」的計畫。目前尚不清楚台積電計劃何時開始生產，以及將如何取得所需製造設施。

報導指出，台積電可能選擇建新廠，另一個正在評估的方案則是，收購現有廠房，並將其改建為記憶體生產設施。

台積電向The Information發表聲明表示，「我們不評論市場傳聞或揣測」，「台積電始終專注於晶圓代工核心業務，使命是在未來多年，持續成為全球邏輯積體電路產業值得信賴的技術與產能供應商」。

輝達未回覆置評請求。

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