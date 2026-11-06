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遠超預期！美國10月就業呈現四強榮景 12月升息機率更高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國上月就業報告強勁，失業率降0.1個百分點為4.1%，美債殖利率躍漲。美聯社
美國上月就業報告強勁，失業率降0.1個百分點為4.1%，美債殖利率躍漲。美聯社

美國10月勞動市場強彈，呈現就業人數、失業率、薪資增幅及勞動參與率「四強」榮景。非農業就業人數比9月激增16.5萬人，遠高於預估，9月就業人數也溫和上修，失業率回降，勞工就業意願持續升高，薪資也加速上升。經濟學者認為聯準會Fed）12月中恢復升息機率更高，10年期公債殖利率回升3基點，報4.88%。

10月非農業就業人數增量為16.5萬人，遠高於9月時的6萬人（原先數字為2.9萬人），及預估的7萬人增量；8、9兩月人數也共上修8.4萬人，其中9月上修3.1萬人，8月上修5.3萬人。8-10月就業移動平均數為每月增加13.7萬人，遠高於7-9月時的7.9萬人。

10月民間部門就業增加15.9萬人，遠低於預估的6.5萬人，也高於9月時的7.8萬人增量。製造業增加1.9萬人，高於預估的7,000人，也高於9月時的1.3萬人增量。

平均時薪比9月大幅提高0.4%，高於預估及9月時0.3%升幅；比去年同期上升3.1%，高於預估的2.9%，及9月時的3%增幅。平均每周工時為34.4小時，與9月持平，也符合預估。

失業率回降0.1個百分點，為4.1%，低於預估的4.2%。勞動參與率進一步上升0.1個百分點，為61.9%，高於預估的61.8%，是連續第三個月回升，表示勞動力供給持續回升。不過就業不足率上升0.3個百分點，為7.9%，顯示兼職人數回升。

經濟學者指出，10月就業升溫，加上油價上漲，通膨可能進一步升高；如果11月就業持續穩健，則Fed將於12月中恢復升息，且明年初將進一步升息，整個升息周期的升幅可能較大。

升息 機率 美國 Fed 聯準會 公債殖利率 失業率 就業

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