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美期中選舉衝擊AI前景 全球股市市值一天蒸發115兆元

中央社／ 東京6日專電
全球股市市值一天內蒸發3.5兆美元（約550兆日圓、新台幣115兆元），日本、台灣及南韓股市也遭受重創。 歐新社
全球股市市值一天內蒸發3.5兆美元（約550兆日圓、新台幣115兆元），日本、台灣及南韓股市也遭受重創。 歐新社

美國民主黨在期中選舉大獲全勝，市場憂心資料中心建設將面臨更嚴格監管，衝擊人工智慧（AI）產業投資前景，引發全球AI及半導體類股拋售潮。全球股市市值一天內蒸發3.5兆美元（約550兆日圓、新台幣115兆元），日本、台灣及南韓股市也遭受重創。

日本經濟新聞報導，根據QUICK FactSet統計，截至5日，全球股市總市值降至154兆美元，較前一天減少3.5兆美元。日本東京證券交易所Prime市場今天也蒸發77兆日圓市值，顯示AI概念股賣壓已從美國蔓延至亞洲市場。

美國股市5日全面重挫，以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌5.5%，其中AI及半導體類股成為重災區。由輝達（NVIDIA）、美光科技等主要半導體企業組成的費城半導體指數（SOX）暴跌12.2%。

日本股市今天同樣遭遇猛烈賣壓。日經平均指數終場下跌3643點，跌幅近6%，收在57434點，不僅跌破6萬點大關，也創下7個月以來新低。單日下跌點數僅次於2024年8月股災及1987年「黑色星期一」，為史上第3大跌點。

高盛證券副總裁石橋隆行形容，「與過去股市下跌時不同，這次市場看不到能讓股價迅速反彈的利多因素，投資人之間瀰漫著某種近乎放棄的情緒。」

市場分析認為，這波全球AI概念股暴跌的導火線，是美國3日舉行的期中選舉。民主黨不僅取得參眾兩院過半席次，也在德州等州長選舉中勝出。由於民主黨主張加強資料中心監管，市場開始擔憂，AI產業不可或缺的資料中心建設計畫可能遭到延後，甚至停擺。

過去幾年，AI概念股持續上漲，主要建立在人工智慧市場快速擴張，以及企業將不斷增加資料中心和半導體投資的預期之上。然而，隨著美國政治局勢出現變化，資料中心開發面臨監管風險，原本支撐AI股高估值的投資擴張前景也開始動搖。

景順資產管理全球市場策略師木下智夫指出，一旦資料中心投資受到限制，半導體等整個AI供應鏈都將直接受到衝擊。由於過去AI相關股票是在市場近乎狂熱的氣氛下持續上漲，一旦投資人轉向拋售，跌勢也容易迅速擴大。

自美國OpenAI於2022年11月推出ChatGPT以來，全球股市總市值已膨脹至當時的1.6倍。過去，投資資金持續湧入AI相關企業，是建立在AI需求將不斷成長的假設之上。

不過，隨著美國資料中心建設可能面臨更嚴格監管，市場開始重新評估AI產業未來的投資規模與成長速度。這波全球科技股拋售潮，也凸顯AI投資熱潮在高度依賴基礎設施持續擴張的情況下，容易受到政策變化衝擊。

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