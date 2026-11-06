快訊

科技股狂瀉…亞洲富豪財富大失血180億美元 這3人卻不減反增

藏身凹槽曝光！張俊傑疑躲漁網下避安檢 層層漁網難看穿

500小趴踢2026首日 名店齊聚破萬人次湧入

聽新聞
0:00 / 0:00

科技股狂瀉！亞洲富豪財富大失血180億美元 這3人卻不減反增

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
22名躋身全球前500大富豪的中國大陸、日本、台灣及南韓億萬富豪，財富合計縮水逾180億美元。歐新社
22名躋身全球前500大富豪的中國大陸、日本、台灣及南韓億萬富豪，財富合計縮水逾180億美元。歐新社

全球科技股湧現賣壓，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因此跌出全球十大富豪之列，亞洲企業也受重創，許多亞洲富豪的淨資產都大幅減少。

根據彭博億萬富豪指數估算，22名躋身全球前500大富豪的中國大陸、日本、台灣及南韓億萬富豪，截至台灣時間上午10時，財富合計縮水逾210億美元，隨後損失收斂至逾180億美元。其中，三星電子的李在鎔及其母親和妹妹，三人財富合計縮水約25億美元。

彭博數據顯示，在截至6日收盤的一日內，軟銀集團創辦人孫正義身家減少約23億美元至約330億美元，損失慘重；新加坡首富、日月光投控創辦人張虔生，財富則縮水16億美元至約196億美元；大陸光通訊模組龍頭中際旭創名譽董事長王偉修，身家減少10億美元至129億美元。

台灣方面，鴻海集團創辦人郭台銘和台積電創辦人張忠謀，6日財富均少了1億美元；聯發科董事長蔡明介財富縮水6億美元，而川湖科技創辦人林聰吉，身家更驟減8億美元。

市場預期，民主黨掌控的美國參、眾兩院，將設法放緩資料中心建設，成為拖累亞洲科技股下跌的因素之一。此前，那斯達克100指數成分股，市值合計蒸發2.3兆美元，創單日紀錄。

同日身家不減反增的富豪，包含越南Vingroup集團創辦人范日旺（增5億美元）、中國宏橋集團已故董事長張士平家族（增7億美元）、香港新鴻基地產創辦人長孫郭基俊（增3億美元）。

科技股 富豪 日月光 黃仁勳 財富 輝達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳淨值蒸發151億美元「掉出十大首富」美眾院員要求閉門說明間諜風波

AI交易遭遇逆風 那指創「解放日」以來最大單日跌幅

AI監管疑慮拖累科技股續跌 亞股全倒日韓台成重災區

美股收盤／費半暴跌12.3%、那斯達克陷修正 晶片財報AI建設疑慮掀賣壓

相關新聞

科技股狂瀉！亞洲富豪財富大失血180億美元 這3人卻不減反增

全球科技股湧現賣壓，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因此跌出全球十大富豪之列，亞洲企業也受重創，許多亞洲富豪的淨資產都大幅減少。

外資拋售力道不減…韓股與韓元出現罕見股匯反向 與台股典型路徑相反

韓元自7月一路走揚至1,300價位，上周五約在1,350附近震盪。國泰世華指出，近期外資拋售力道不減，但韓股與韓元出現罕見股匯反向，在大漲與大跌的波動日尤其明顯，與台股常見的外資賣、股市跌、台幣貶的典型路徑相反。

新航斥資510億升級客艙 新加坡建T5航廈鞏固樞紐

在新加坡樟宜機場打造第5航廈之際，新加坡航空斥資超過新幣20億元（約新台幣510億元）推出新一代長程客艙產品。隨著航空市...

美期中選舉後…馬斯克旗下SpaceX、特斯拉 市值蒸發近15兆

美國期中選舉過後，美國太空探索科技公司（SpaceX）和電動車廠特斯拉市值合計蒸發合新台幣近15兆元。因投資人擔憂兩企業...

民主黨勝選引發AI監管疑慮 那指單日市值蒸發82兆元

美國民主黨期中選舉大勝，引發市場對人工智慧（AI）監管可能趨嚴的擔憂。那斯達克綜合指數5日重挫5.5%，創2025年4月...

AI疑慮衝擊…韓股面臨「黑色星期五」 南韓副總理：不應放緩投資腳步

韓國股市今天面臨「黑色星期五」、收盤大跌6.02%，不過韓國副總理裴慶勳表示，雖然全球對AI投資可能萎縮的憂慮持續升高，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。