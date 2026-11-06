新航斥資510億升級客艙 新加坡建T5航廈鞏固樞紐

在新加坡樟宜機場打造第5航廈之際，新加坡航空斥資超過新幣20億元（約新台幣510億元）推出新一代長程客艙產品。隨著航空市場競爭升溫及區域旅運需求成長，新加坡正透過航空公司產品升級與機場基礎設施擴建，強化航空樞紐地位。

新加坡航空（Singapore Airlines）斥資超過新幣20億元推出新一代長程客艙產品，鎖定高端旅運市場；樟宜機場（Changi Airport）則持續推進第5航廈（T5）建設，為未來數十年的航空需求預作準備。

新航今天發表新一代長程客艙產品，升級頭等艙、商務艙、優選經濟艙及經濟艙等客艙產品。全新客艙產品預計自2027年下半年起，陸續導入新航旗下41架空中巴士A350-900長程客機及A350-900 ULR超長程客機，以及波音777-9機隊，藉由提升機上體驗鞏固長程航線市場競爭力。

這項投資是新加坡航空迄今最大規模的投資，預計涵蓋共72架飛機，除了其中41架為目前已在機隊中的A350-900將進行客艙改裝，另外31架則為已訂購的波音777-9。

中央社記者受邀登上波音777X客機模擬駕駛艙。這是亞太地區第一台波音777X飛行模擬器，吸引眾多國際媒體駐足拍攝。

新航客戶體驗高級副總裁楊丕德下午告訴中央社，今天的發表會是重要里程碑，但並不是終點，接下來新航會持續了解客戶回饋，以更深入了解其重視的價值，以及哪些因素對他們而言最為重要，新品揭幕的核心就在於如何整合各項要素，進一步提升整體客戶體驗。

根據新航資料，在研發全新客艙產品的過程中，蒐集全球超過5000名旅客、員工及產業專家意見，了解旅客在機上工作、用餐、放鬆、睡眠及安排飛行時間的習慣，作為客艙產品設計參考，長程機隊更新成為其航空市場布局一環。

除了航空公司，新加坡持續擴大樟宜機場的基礎設施。根據英國調查機構Skytrax推出全球最佳機場排名榜，2025年公布的第一名是樟宜機場，這是樟宜機場第13次獲選為全球最佳。

樟宜機場第5航廈（Terminal 5，簡稱T5）正在建設中，未來投入運作後，每年預計可接待旅客達5000萬人次。近年印度與東南亞中產階級帶動區域旅運及跨境商務往來，從新航投入客艙升級，到樟宜機場擴充旅客承載能力，新加坡正試圖展現強化航空服務品質與國際樞紐容量的企圖心。