美期中選舉後…馬斯克旗下SpaceX、特斯拉 市值蒸發近15兆

美國期中選舉過後，美國太空探索科技公司（SpaceX）和電動車廠特斯拉市值合計蒸發合新台幣近15兆元。因投資人擔憂兩企業恐受更嚴格監管，及執行長馬斯克可能面臨新國會調查。

CNBC報導，SpaceX和特斯拉（Tesla）股價今天跟隨美國科技類股普遍跌勢，收盤分別重挫9.05%和10.77%，市值合計較3日期中選舉當天收盤價蒸發約4560億美元（約新台幣14兆9300億元）。

據「富比世」（Forbes）統計，SpaceX今年6月首次公開募股（IPO）後，馬斯克（Elon Musk）個人財富價值一度突破1兆美元；但他的身家在過去1週縮水約900億美元後，如今已跌破8000億美元，不過他仍是世界首富。

根據英國「金融時報」（Financial Times）報導，馬斯克是今年美國期中選舉共和黨候選人及相關訴求的最大金主，捐款金額超過4億7000萬美元（約新台幣154億元）。儘管如此，他支持的候選人大多仍落敗。

民主黨除了拿下美國聯邦參眾兩院控制權，在特斯拉與SpaceX總部所在地德州，馬斯克長期盟友、州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）和州長艾波特（GregAbbott）也分別在聯邦參議員和州長選舉敗給民主黨對手塔拉里格（James Talarico）和伊諾霍薩（GinaHinojosa）。

特斯拉和SpaceX都正在德州擴建人工智慧（AI）基礎設施，並正計畫合建名為Terafab的半導體大規模廠區，內含1座資料中心。此外根據徵才公告，SpaceX還打算在其位於德州的星際基地（Starbase）打造1座「超級電腦」。