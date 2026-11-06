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AI監管疑慮拖累科技股續跌 亞股全倒日韓台成重災區

中央社／ 香港6日綜合外電報導
美國期中選舉後，投資者擔憂大獲全勝的民主黨將加強監管人工智慧（AI）產業，引發美國AI股續跌後，亞洲市場也遭波及、今天多收黑，其中台日韓股市成重災區。 歐新社
美國期中選舉後，投資者擔憂大獲全勝的民主黨將加強監管人工智慧（AI）產業，引發美國AI股續跌後，亞洲市場也遭波及、今天多收黑，其中台日韓股市成重災區。 歐新社

美國期中選舉後，投資者擔憂大獲全勝的民主黨將加強監管人工智慧（AI）產業，引發美國AI股續跌後，亞洲市場也遭波及、今天多收黑，其中台日韓股市成重災區。

法新社報導，亞洲市場今天開盤成殺盤重心，東京、首爾與台北股市首當其衝。

民主黨在3日登場的期中選舉掀起「藍潮」、一舉拿下聯邦參議院和眾議院控制權，最初因外界預期這有望迫使美國總統川普（Donald Trump）結束對伊朗戰爭而受歡迎，但對AI基建影響的疑慮迅速蔓延至整個市場。

美國跨黨派選民反對資料中心之際，許多期中選舉勝選者已允諾暫緩這類計畫。分析家指出，美國左翼聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）呼籲停建全美各地資料中心，令投資人大驚失色。

選舉結果使市場對企業挹注數千億美元投資AI及何時能獲得回報的既有焦慮加深之外，近來借款成本飆升，也加劇外界對企業財務狀況的疑慮。

MCH Market Insights分析師休森（Michael Hewson）認為，拋售潮歸因於「市場擔心AI基建計畫恐怕遭遇更大阻力，以及德州選舉結果變天，不禁使人們質疑，該州主事者可能因馬斯克（Elon Musk）支持川普而把矛頭對準特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）」。

科技股為主的那斯達克綜合指數昨天重挫5.52%，創下2025年4月「解放日」以來最大單日跌幅。其中那斯達克100指數暴跌6.4%，單日市值蒸發2.5兆美元。

道瓊工業指數和標普500指數分別下挫3.44%和4.36%，費城半導體指數暴跌12.25%跌最深。

美股收盤後，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文嘲諷說：「股市今天崩盤，是因為民主黨人在3日大獲全勝。看到這種情況真令人難過，你們只能怪自己！」

亞股今天延續美股頹勢。日股基準日經225指數雪崩3643.13點或5.96%，收報57434.77點。軟銀（SoftBank）狂瀉10.83%、鎧俠（Kioxia）重摔8.72%，愛德萬測試（Advantest）下挫4.99%。

韓國綜合股價指數（KOSPI）收盤下挫324.11點或6.02%，收5059.69點。韓國三星電子（SamsungElectronics）大跌6.35%，SK海力士（SK hynix）下殺10.44%。

台灣加權指數暴跌1873.08點創史上收盤第4大跌點，跌幅4.51%。

香港、上海、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收黑。

日韓 亞股 科技股 韓股 日股 台股 AI

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