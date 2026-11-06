AI疑慮衝擊…韓股面臨「黑色星期五」 南韓副總理：不應放緩投資腳步

南韓股市今天面臨「黑色星期五」、收盤大跌6.02%，不過南韓副總理裴慶勳表示，雖然全球對AI投資可能萎縮的憂慮持續升高，南韓仍不應放緩對AI資料中心等領域的投資腳步。

根據韓聯社報導，針對美國期中選舉後浮現的AI資料中心投資疑慮，造成相關企業股價下跌，南韓國務副總理兼科學技術情報通信部長裴慶勳今天說：「不應受到當前市場氛圍影響，而停止或延緩投資。」

裴慶勳指出，即使美國暫時放緩腳步，中國、法國、加拿大等其他國家反而可能將此視為機會。裴慶勳預期，全球AI投資競爭不會輕易降溫，「由於市場對AI抱持高度期待，即使只是小幅度的不安因素，也可能引發市場劇烈波動，但就我個人看法而言，長期來看仍將呈現向上成長的趨勢。」

南韓政府正在推動國產前沿AI開發計畫，裴慶勳表示，目前正以開發規模超越既有「自主AI基礎模型」計畫的超大型AI為目標，研議具體推動方式。

裴慶勳說：「最終目標是如何建立讓南韓能夠自主開發前沿AI的架構。」他強調，「目前思考的核心，是要透過什麼樣的方式，才能最有效地開發出規模比現有自主AI基礎模型大上10倍、20倍的超大型前沿AI。」

另外，南韓總統李在明日前在國務會議上指出，隨著AI技術發展，駭客攻擊手法日益精密，因此指示政府研議設立統籌公私部門的網路安全職務。對此，裴慶勳也表示，「我認同有必要建立國家層級的網路安全應對體系」。